Une jeune médecin s'installe à Patay, salariée par la Région Centre-Val de Loire

Elle est arrivée il y a une dizaine de jours mais elle n'a signé son contrat que ce vendredi. Le Docteur Tiphaine Pertuet est la nouvelle médecin généraliste du centre de santé de Patay. "On est évidemment ravi de l'accueillir" explique le maire de Patay, Patrice Voisin " il y a encore moins de 2 ans, nous avions trois médécins généralistes sur Patay, deux sont partis coup sur coup et c'est devenu très compliqué pour les Patichons et les habitants des communes autour".

ⓘ Publicité

J'en ai eu assez de la vie parisienne, j'avais besoin de nature

Quelques médecins sont venus faire des essais mais ça n'a pas marché. C'est finalement grâce à la Région Centre-Val de Loire et son programme d'installation de médécins salariés que Tiphaine Pertuet a été recrutée. "Moi, j'étais depuis 5 ans à Pantin, déjà salariée d'un centre communal. Et, avec le Covid et le confinement, j'en ai eu assez de la vie parisienne. J'avais besoin de nature. Je voulais aussi avoir une pratique médicale plus rurale parce que je trouve qu'il y a une relation plus intéréssante avec les patients."

1.700 appels téléphoniques le jour de son arrivée à Patay

Et justement, les patients ne vont pas manquer : dès le jour de son arrivée, il y a eu 1.700 appels au standard et d'autres personnes encore attendaient devant la porte. " Les gens n'étaient pas malades mais tous avaient l'angoisse de trouver un médecin référent. Je vais essayer de prendre tout le monde évidemment." Le docteur Pertuet a l'avantage d'être aussi maitre de stage, ce qui lui permettra d'ici quelques mois d'accueillir et d'encadrer des internes à Patay. Cela pourrait aider à attirer d'autres médécins sur le centre de santé de Patay.

40 médecins salariés par la Région à la fin de cette année

Attirer et retenir les jeunes médecins, c'est aussi l'ambition de la Région Centre-Val de Loire pour répondre à la désertication médicale. Elle s'est fixée comme objectif d'avoir 300 médecins salariés d'ici 2028. Pour l'instant, à la fin de cette année, elle en comptera une quarantaine. " On n'a pas de baguette magique nous non plus" rétorque Sylvie Dubois, vice présidente de la région chargée de la santé. " On était à 21 médecins salariés fin 2021, on sera à 40 cette année. C'est quand même pas si mal. Je pense qu'on est vraiment sur un phénomène qui va s'amplifier avec les jeunes médécins qui veulent exercer autrement en étant salariés. Mais, l'installation dépend aussi des services publics sur les territoires, de l'accès aux écoles, à l'emploi." Et pour accélerer ce programme d'installation de médecins salariés, la Région mise beaucoup sur l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans, depuis septembre et la transformation prochaine du CHRO en CHU.