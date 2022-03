Une jeune tourangelle handicapée porte plainte contre Fil Bleu pour discrimination

A nouveau on parle des difficultés d'accès des personnes handicapées aux services de la vie courante. Samedi dernier, une jeune tourangelle handicapée de 19 ans, qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant, s'est vue refuser l'accès à un bus Fil Bleu, en plein centre ville de Tours, la rampe du véhicule étant tombée en panne.

Ce n'est pas des paroles qu'on veut, c'est des actes - Coralie Rivière

Coralie Rivière assure que ce n'est pas la première fois que cela arrive, que son père, Franck, a déjà alerté l'entreprise à plusieurs reprises depuis un an et demi, mais cette fois-ci, c'en est trop. Elle a décidé de porter plainte contre Fil Bleu. Car pour elle, c'est clairement de la discrimination envers les handicapés.

"Les handicapés ne sont pas pris en compte !" regrette-t-elle. _"Mon père, combien de fois il a appelé Fil Bleu en disant que les rampes ne fonctionnaient pas ! Combien de fois mon père et ma mère se sont battus pour moi pour que, au final, ils passent de la pommade dans le dos en disant on est désolés. Mais en fait, on s'en fout vraiment de leurs excuses ! Ce n'est pas des paroles qu'on veut, c'est des actes. On va les mettre dans un fauteuil roulant et les laisser se débrouiller une journée, ça les fera réfléchir". Son père abonde. "Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. On la bloque. C'est à eux de prendre ça en charge". _

Des solutions qui ne sont pas forcément satisfaisantes, mais qui restent quand même des solutions plaide Fil Bleu

De son côté, Fil Bleu assure proposer des solutions. Rembourser un taxi si aucun autre bus n'est prévu. Ou sinon proposer d'attendre le bus suivant 30 minutes plus tard. Difficile d'attendre aussi longtemps pourtant pour Coralie. Elle est atteinte d'une maladie neurologique qui tétanise ses muscles. "Mes muscles ne peuvent pas attendre. Ça me fatigue trop. J'ai trop mal aux jambes".

Fil Bleu affirme avoir proposé de rembourser le taxi samedi dernier. Le père de Coralie lui, assure n'avoir pas réussi à en trouver un seul de disponible à cette heure de la journée. C'est donc lui qui est allé rechercher sa fille au centre ville de Tours pour la ramener à leur domicile de Savigné-sur-Lathan, à trois quarts d'heure de route. Fil Bleu ajoute par ailleurs vérifier les rampes de tous ses bus une fois par semaine, tous les jeudis soirs.