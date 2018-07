Saint-Malo, France

400 enfants et leurs parents ont débarqué du train à 10h, à la gare de Saint-Malo. Ils viennent des quatre départements bretons. Ces familles sont toutes aidées par le Secours Populaire. L'initiative de cette journée à la mer revient à l'association mais elle se fait aider."Le voyage est financé par la SNCF, le maire fait un pot d'accueil et le mouvement Copain du monde organise les activités pour les enfants.", précise Jean Yves Simonet, le secrétaire départemental du Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine.

L' atelier de maquillage a attiré les enfants © Radio France - Brigitte Hug

Après le pot dans la cour du Château, petits et grands se sont promenés dans l'intra-muros puis sont allés plage de l'Eventail, face au Fort National. Pique-nique, bain et jeux pour les enfants. "J'ai aimé quand j'ai fait le maquillage, quand j'ai nagé. On a fait plein de jeux ensemble. J'ai pu voir une belle mer, une belle vue. Je suis dehors, je prends l'air frais. Parce qu' être à la maison tout le temps, tout le temps, c'est un peu ennuyant!", sourit Faria, une petite rennaise.

Franchement, je recommande aux gens de ne pas avoir honte d'aller au Secours Populaire. Quand on voit nos enfants heureux, on y va

Les gamins sont contents. Les parents aussi, du coup. Johanna regarde jouer ses deux garçons, assise sur le sable, la petite dernière dans les bras: "Pour eux, ce sont des vacances. Ils vont rentrer ce soir avec des rêves plein la tête. Ils vont se souvenir. Elle a 14 mois et elle chante. C'est qu'elle est heureuse. Franchement, je recommande aux gens de ne pas avoir honte d'aller au Secours Populaire. Cà a été mon cas et ça ne sert à rien. Quand on voit nos enfants heureux au final, on y va.".

La trentaine de bénévoles présents fait tout pour que ces quelques heures à la plage soient une journée de bonheur. Le soleil est là en prime. Mélanie est venue de Plougastel avec sa fille. "C'est vrai que par chez nous, on a des petits galets mais on n'a pas une plage aussi magnifique. Je ne connaissais pas Saint-Malo parce que ma fille et moi, on ne voyage pas beaucoup, faute de moyens. On a une belle journée. Ca me donne envie de pleurer. Ca me touche. Je n'ai pas besoin de grand chose et là c'est beaucoup pour moi.".