Châteauroux, France

Tous les ans, après le 15 août, le Secours Populaire propose à des enfants issus de familles modestes de participer à une activité de loisirs le temps d'une journée, quelque part en France, comme aller dans un parc d'attraction ou passer une journée au bord de la mer. Au total 117 enfants de l'Indre et du Cher participent à l'opération cette année en Berry.

Cité des sciences ou Futuroscope

Ce mercredi 22 août, 75 enfants du Cher partent ainsi à la journée à la Cité des Sciences à la Villette à Paris. Jeudi 23 août, 42 enfants de l'Indre partent au Futuroscope à Poitiers. Objectif : sortir les enfants d'un quotidien parfois difficile. L'association estime qu'un enfant sur trois est privé de vacances chaque été, faute de moyens financiers suffisants pour les parents.

Brigitte Barthelet, secrétaire générale du Secours Populaire dans l'Indre. © Maxppp - Jonathan Landais

"Ce sont les enfants de familles que nous aidons régulièrement, que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire, et malheureusement ces familles ne peuvent pas forcément donner des vacances à leurs enfants (avec cette journée) _on participe un petit peu à leur bonheur_, on fait en sorte qu'ils gardent tout au long de l'année un souvenir dans leur tête", explique à France Bleu Berry Brigitte Barthelet, secrétaire générale du Secours Populaire dans l'Indre.

Pour l'association au niveau national, c'est l'une des opérations les plus importantes de l'année avec celle des Pères Noël Verts en décembre et la campagne du don action en début d'année, la grande tombola nationale du Secours Populaire. Dans l'Indre, le voyage a pu être financé grâce à un défi sportif (le vélo tour solidaire) réalisé entre octobre et novembre 2017 au profit du Secours Populaire et qui avait permis de récolter 4.888 euros.