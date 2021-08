Une journée d'animation pour rapprocher police et population quartier Valdegour à Nîmes

Rapprocher police et population. C'est le but de l'association de policiers "Prox Raid Aventure" et c'était le but des animations proposées ce lundi aux enfants nîmois des quartiers de Valdegour et de Pissevin. Des ateliers boxe, escalade, foot, rugby, secourisme ou encore "vis ma vie de policier".

Les enfants, garçons comme filles, étaient visiblement heureux sur la pelouse du stade Bernard Auzon-Cape, dans le quartier de Valdegour à Nîmes. Des gamins de 10 ans qui avaient enfilé des gants pour la première racontaient leurs exploits en descendant du ring : "J'ai bosq... j'ai boxé quelqu'un, et je l'ai fait saigner du nez" dit l'un. Et sa copine a côté rajoute : "Et comme ça après si on fait de boxe, si les gens y veulent nous voler, on les frappe." Un atelier boxe animé par un policier membre de l'association Prox Raid Aventure. Et même chose pour l'escalade, le foot, le rugby, ou encore quand ces enfants enfilent casque et casaque de CRS en intervention pour faire un petit parcours sportif. L'atelier secourisme était animé par des pompiers gardois et les policiers nîmois, nationaux comme municipaux, étaient venus avec leurs motos. Et les parents faisaient une photo avec le petit sur la selle.

Anoueche Ben Saïd Ali, policier membre de l'association Prox raid Aventure Copier

Ces animations de l'association Prox Raid Aventure étaient coordonnées par Anoueche Ben Saïd Ali. Un homme né à Nîmes, quartier Valdegour, actuellement policier en région parisienne. Et il voulait montrer et dire à ces enfants que : "On peut être policier, on peut être issu d'un quartier, et les deux peuvent se marier très très bien. Aujourd'hui on essaye de nous opposer, et on ne dit pas ce qui nous rassemble et ce qui nous assemble. Une fois qu'on a répondu aux questions, les jeunes disent "Ah, oui, effectivement..." On est là pour casser les stéréotypes."

Jean-Pierre Sola, directeur départemental de la sécurité publique dans le Gard Copier

Des enfants qui n'étaient pas venus seuls. Beaucoup de femmes, de mères étaient venues les accompagner. Comme Fati : "Au moins ils n'auront pas peur de la police. Ils iront discuter avec eux. Ça crée des liens comme mon fils qui me dit "j'ai porté l'équipement de la police"... il était fier, il était content. C'est très bien." Et Linda dit la même chose : "On crée du lien. Il y en a besoin pour qu'ils grandissent justement, avec cette bonne image de la police. Faut leur apprendre qu'ils sont là pour nous et qu'on doit être en cohésion avec eux."