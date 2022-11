Handicap : la belle journée de Laurie

C'est tout sourire que Laurie, 23 ans, en situation de handicap accueille les clients de la boulangerie Gaston, à Lescar. Toute la matinée, elle a participé à la vie du magasin. "J'ai fait des cookies au chocolat et aux fruits rouges, de la brioche, je n'ai pas vu l'heure passer !", s'enthousiasme la jeune fille. Elle participait à l'opération nationale des "Duoday", ce jeudi 17 novembre. Pendant une journée, des personnes en situation de handicap ont intégré une entreprise locale, pour découvrir le monde du travail dit "ordinaire".

Découverte du métier

Et on peut dire que Laurie a réussi son entrée dans le monde de la boulangerie, sous l'oeil bienveillant de ses collègues du jour. Sébastien l'a aidé à confectionner des cookies. "On lui a montré une ou deux fois et ensuite elle a fait toute seule. On n'a pas été particulièrement plus attentif que pour un autre stagiaire, ça s'est très bien passé", explique le jeune boulanger.

Marion, qui supervisait Laurie à la caisse, loue les qualités de la jeune fille. "Elle a été très volontaire pour travailler, elle est à l'écoute, c'était facile". De quoi rendre fière Laurie, qui a mis beaucoup de cœur et d'application dans son travail. Et ça s'est vu aussi du côté des clients. "Elle s'est très bien débrouillée, en plus, elle est souriante. On voit qu'elle est très attentive à ce qu'elle fait. J'aime bien voir que l'on fait des efforts pour intégrer ces gens-là", indique Henri, venu chercher du pain.

"Faire tomber les barrières"

S'intégrer, c'est justement le but des "Duoday". Christophe Larrouy, coordinateur de projet professionnel à l'ESAT du Colo-Coustau à Lescar, est ravi. "Le principe, c'est de faire tomber les barrières, faire du lien. C'est la première marche pour dédramatiser et faire tomber les préjugés que nous pouvons avoir face à une situation de handicap qui peut faire peur". Il tient à rappeler que Laurie, est "une personne ordinaire." Comme elle, 21 autres personnes de l'ESAT se sont rendus dans des entreprises. Plusieurs ont intégré les équipes de Safran ou de la mairie de Sauvagnon, le temps d'une journée.