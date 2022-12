Pénurie de médecins dans le Gard : une journée de réflexion pour trouver des solutions

Comment garantir l'accès aux soins à tous face à la pénurie de médecins ? C'est sur cette question que les professionnels de santé, les usagers et les élus étaient invités à plancher ce lundi à Nîmes dans le cadre du Conseil national de la refondation "santé". Le Gard, comme les autres départements n'échappe pas au problème. De plus en plus de généralistes partant à la retraite, les patients se retrouvent sans médecin traitant. Le temps de former de nouveaux généralistes, il faut trouver des solutions concrètes. Sylvie Arnal, la maire du Vigan est comme de nombreux élus, confrontée à cette pénurie. "Nous avons une maison de santé au Vigan. Sur les cinq médecins, trois vont partir à la retraite. On va évidemment être confronté à un désert médical. A partir du 1er janvier, ce sont 2000 patients du pays viganais qui n'auront plus de médecin traitant. Malgré les aides à l'installation dont ils bénéficient, les médecins ne veulent pas venir. Quoi faire ? Je suis désemparée. J'espère avoir des réponses à la fin de la journée."

De plus en plus de médecins en burn out

Le Dr Philippe Serayet lui, est médecin à Remoulins et président du conseil territorial de santé du Gard. "Nous sommes sept médecins à la maison de santé pluriprofessionnelle où j'exerce. Nous avions anticipé pour mieux nous organiser et faire face au flux de patients. On a résisté plus longtemps que les autres mais aujourd'hui, on sent la pression monter. Les personnes qui ont la possibilité de se déplacer font parfois 50 km pour venir nous voir. J'ai de plus en plus de confrères qui sont en burn out parce qu'ils culpabilisent de ne pas pouvoir prendre de nouveaux patients. Ils ont souvent entre 1.800 à 2.000 patients alors que la moyenne acceptable, c'est 1.000/1.200." Les professionnels réunis à l'Université de Nîmes ce lundi étaient donc invités à échanger pour trouver des solutions. Pour Didier Jaffre, le directeur général de l'ARS Occitanie, certaines pistes existent. "Il faut redonner du temps "soignant" aux personnels de santé. Ils ont trop de tâches administratives. On pourrait aussi aller vers les patients en mettant des bus qui puissent aller dans les communes isolées. Il faut aussi dépasser la notion de public/privé pour avoir des projets en commun."

Développer les médecins "maîtres de stage"

Pour attirer les nouveaux médecins dans les territoires ruraux, le Dr Serayet avance une autre solution." L'une des réponses, c'est d'avoir davantage de médecins généralistes qui soient qui soient volontaires pour devenir "maîtres de stage". Il a en effet été prouvé nationalement que là où des étudiants viennent en stage, il y en a davantage qui s'installent." Les collectivités locales sont aussi appelées à se mobiliser ajoute Didier Jaffre. "On sait très bien que lorsqu'un professionnel s'installe, il faut qu'il y ait un environnement social, économique pour son conjoint, ses enfants. La santé fait partie de l'aménagement du territoire." Tous les échanges réalisés ce lundi feront l'objet d'une synthèse. Elle servira à élaborer un schéma régional de santé et à proposer des solutions concrètes le plus rapidement possible.