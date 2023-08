Une journée de vacances au lac de Peyrolles pour les familles de la cité des Rosiers à Marseille

Son masque de plongée dans les mains, Roujdi attend le bus avec impatience : "C'est la deuxième fois que je vais au lac de Peyrolles, j'ai trop hâte de ma baigner" s'exclame l'enfant de 11 ans. Par contre, pour certains de ses amis, c'est une première. Ils vont y passer la journée avec un aller-retour en car.

Cette journée a été organisée par le centre social des Rosiers (14e) et les associations partenaires. Mais l'impulsion est donnée par la ville de Marseille. La mairie a proposé au début de l'été à tous les centres sociaux des quartiers prioritaires de mettre à disposition gratuitement des bus municipaux pour ce type de "journée vacances".

Une cinquantaine de sorties tout l'été pour 4000 Marseillais

"Il y aura plus de 50 départs de bus sur l'été et jusqu'en octobre pour des sorties en famille, explique Audrey Gatian, adjointe au maire en charge de la Politique de la Ville et des Mobilités. Ça permettra à 4000 personnes d'avoir une journée en dehors de Marseille et là, comme à chaque fois, c'est complet!"

Le car mis à disposition par la ville de Marseille est rempli pour la journée au lac de Peyrolles. © Radio France - Juliette Pierron

Se baigner dans un lac pour la première fois

Une fois arrivée au lac, Roujda, 17 ans, n'a pas hésité une seconde, elle s'est baignée directement. "Pas le choix, les petits voulaient y aller tout de suite et il fallait les surveiller!"

L'adolescente voit d'un très bon œil ce type d'initiative : "Ca permet à des familles qui n'ont pas de voiture ou pas les moyens de prendre le bus avec leurs enfants de venir ici. C'est aussi l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau! Car il y a certains enfants qui vont très rarement à la mer et qui ne se sont jamais baignés dans un lac."