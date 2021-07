Une journée de vacances sur le Tour de France pour les enfants du Secours Populaire

Le Secours Populaire et la fondation de la Française des Jeux ont profité de la 11e étape du Tour de France pour offrir un jour de vacances à une cinquantaine d'enfants de Vaucluse. Leurs parents n'ont pas les moyens de partir en vacances alors ils étaient invités à Apt, sur le bord de la route du Tour pour découvrir un atelier BMX mais aussi rêver devant le peloton et la caravane publicitaire.

Attraper des Zaribos

Ali (12 ans) a les yeux qui pétillent lorsque la caravane publicitaire approche : "on n'a pas beaucoup d'argent pour aller en vacances mais cette journée, c'est comme des vacances pour moi". Il tend les bras et crie au passage des voitures publicitaires. Varama (11 ans) rouspète un peu contre "les grands qui attrapent les cadeaux avec leurs grands bras" mais il a crié "FDJ, Haribo ! J'ai eu des bracelets lumineux et des bonbons !" Ali l'interrompt : "hé! J'ai attrapé un bob ! Et j'ai eu des Zaribos !"

Les enfants du Secours Populaire de Vaucluse jettent dans un grand sac les cadeaux lancés et "on partage tout" explique Varama.

Le vélo pour se sentir valorisé

Junior (10 ans) confie qu'il n'avait "jamais vu le Tour de France" mais "pour moi, le vélo, c'est précieux. C'est un plaisir pour me déplacer ou jouer avec des copains". Il a testé la piste de BMX proposé par la fondation Française des Jeux à Apt. Alexandra encourage tous ces enfants Oubliés du Sport : "eux aussi, ils ont le droit d'avoir leur journée avec une activité entièrement réservée et qu'ils se sentent valorisés".

Franchir les petites bosses et surtout négocier le virage est un défi pour quelques enfants. Alexandra constate que "certains n'ont pas de vélo à la maison. Ils ont pu apprendre mais sans vélo et sans pratique, ils ont oublié comment faire du vélo".

Les enfants du Secours Populaire de Vaucluse tendent les bras vers la caravane du Tour de France © Radio France - Philippe Paupert

Le butin des enfants du Secours Populaire sur le Tour de France à Apt © Radio France - Philippe Paupert