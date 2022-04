Une journée dédiée aux chiens sur les plages du Prado à Marseille

Parents, enfants, ou simplement amoureux des chiens se sont retrouvés ce samedi 23 avril 2022 sur la pelouse des plages du Prado à Marseille. Au programme de cette journée "Un chien dans la ville", des démonstrations en tout genre pour découvrir les métiers en lien avec les canidés. Pour cette troisième édition (lancée en 2018) menée par les vétérinaires d'Animedis et soutenue par la Ville, des chiens sauveteurs ont montré leur savoir-faire dans la rade de Marseille... face aux yeux émerveillés des enfants ! Les minots ont découvert le métier de vétérinaire avec des opérations sur des chiens en peluche.

Les propriétaires de chiens ont reçu des sacs plastique pour sensibiliser à l'importance de ramasser les déjections canines. © Radio France - Julie Gasco

Vers une charte du bien-être animal à Marseille

Engagée sur cette opération, la Ville de Marseille veut montrer son attachement au bien être animal. Adjointe au maire en charge de l'environnement, Christine Juste annonce d'ailleurs que la mairie travaille actuellement avec les vétérinaires et d'autres associations pour la création d'une charte du bien être animal. Le but est de réfléchir sur la place de l'animal dans la ville et de faire respecter le droit des animaux à Marseille. Cette charte permettrait ainsi d'interdire la vente d'animaux et de réglementer la venue des cirques dans la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des chiens renifleurs de punaises de lit

Mais les chiens font plus partie de la vie des marseillais qu'on ne pourrait le penser. Ils sont régulièrement mobilisés pour des missions de service public. Des chiens travaillent avec les marins pompiers, d'autres avec les policiers. Certains sont même capables de renifler les punaises de lit, ou de détecter le coronavirus.

Après avoir opéré Caramel, le chien peluche, les enfants, ravis, ont reçu un diplôme. © Radio France - Julie Gasco

L'animal dans la ville, c'est aussi les problèmes d'hygiène et de propreté sur les trottoirs marseillais. Il est difficile de trouver un lieu adapté pour promener son animal de compagnie. La ville compte très peu de parcs canins. Les mairies de secteurs réfléchissent actuellement à ajouter de nouveaux parcs, malgré le manque de lieux adaptés.