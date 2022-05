Une journée des fiertés pour la première fois à Cherbourg

"En tous genres", c'était le mot d'ordre de cette journée des fiertés à Cherbourg. C'est l'antenne cherbourgeoise de l'association LGBTI Normandie (ndlr : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes), basée à Caen, qui organisait cette journée des fiertés. Une première pour la ville de Cherbourg. Pas de marche pour l'instant, c'était compliqué à organiser pour une première en sortie de Covid, précise l'association, mais la première marche des fiertés de Cherbourg devrait avoir lieu l'année prochaine.

L'idée derrière cette journée des fiertés est de donner plus de visibilité aux personnes LGBTI et de pouvoir échanger avec les associations. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Rendre visibles les personnes LGBTI dans la société

C'est l'idée derrière la manifestation : montrer que les personnes LGBTI existent. Pour Noémie, venue avec ses amies, "C'est hyper important parce qu'il y a encore beaucoup d'homophobie," explique la jeune fille, "je ne vois pas pourquoi on devrait être discriminé, en fait." Juste à côté, Clémence renchérit : "Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, donc c'est important de permettre aux personnes de se sentir représentées et puis même pour les autres personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, d'en apprendre plus sur la cause et les différents mouvements qui composent cette communauté." Pour ces jeunes filles, c'est donc bien pour avoir une visibilité dans tous les territoires qu'il faut une journée des fiertés, "qu'on n'ait pas à aller à Paris ou dans des grandes villes pour pouvoir se montrer," souligne Ondine qui espère bien avec ses amies, qu'il y aura bientôt une grande marche des fiertés à Cherbourg.

L'association LGBTI de Cherbourg espère bien pouvoir organiser sa première marche des fiertés l'année prochaine. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Toujours des droits à défendre

Fabien Margo fait partie de l'association LGBTI de Cherbourg qui écoute, soutient informe et aide toute personne qui en a besoin. S'il constate que l'homosexualité est de mieux en mieux acceptée dans la société, ce n'est pas le cas de toutes les identités. "On le voit beaucoup plus chez les gens qui sont genrés ou en transition," indique-t-il, " ils sont beaucoup plus stigmatisés." Pour ce bénévole, "il y a encore beaucoup de travail à faire" sur les représentations des identités de genre dans la société. Mariage pour tous, PMA, il y a eu des progrès mais l'association le scande : "tant qu'il y aura des droits à défendre, on sera là !"

C'est donc pour se montrer et échanger sur ces sujets avec les Cherbourgeois que l'association a installé son "village des fiertés" avec CAAPS, Collectif d'Actions et d'Animations de Prévention en Santé Sexuelle et "Cherboobs", l'équipe de roller derby, sport entièrement féminin et féministe, de Cherbourg. Toutes espèrent réunir bien plus de monde l'année prochaine. Environ 70 personnes étaient au rendez-vous pour cette première.