"Une journée ou deux de plus, c'est une bouffée d'oxygène !" le président de Nîmes Métropole Franck Proust

Un jour seulement pour instaurer un couvre-feu dans le Gard : c'est trop peu selon Franck Proust qui a immédiatement demandé un délai au préfet jeudi 22 octobre. "Un certain nombre de secteurs économiques souffrent tellement qu'une journée ou deux de plus, c'est une bouffée d'oxygène!" explique le président de Nîmes Métropole, invité de 7h50 de France Bleu Gard Lozère vendredi.

Le couvre-feu prend effet officiellement vendredi à minuit. Cela signifie que les déplacements seront interdits entre 21h et 6h du matin, sauf dérogation. Quant aux bars, ils devront laisser le rideau baissé dès samedi. Derrière les cafés et restaurants, "c'est toute une filière agricole, viticole, et tous ces fournisseurs de produits qui livrent ces infrastructures".

