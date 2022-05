Une journée pour présenter les différents handisports en Côte-d'Or

Présenter les différents handisports disponibles dans le département, c'était l'objectif de la journée du 10 mai 2022, organisée par l'association Handphyclub. L'association propose des cours de natation pour les personnes en situation de handicap, ainsi que du tir sportif. Mais pour cette journée, tous les handisports étaient à l'honneur autour de la piscine des Grésilles à Dijon qui accueillait l'événement. Plusieurs clubs côte-d'oriens comme le DFCO ou la JDA ont proposé aux visiteurs de tester leurs sports.

Un forum des handisports

Devant la piscine des Grésilles, plusieurs clubs ont installé leurs stands de présentation. Juste à côté, dans le gymnase Jean Marion, les visiteurs sont invités à tester le foot fauteuil, basket fauteuil ou le ping-pong. Tout le monde peut participer: les personnes en situation de handicap qui veulent découvrir un sport, mais aussi les personnes valides qui veulent se mettre dans la peau d'un athlète non valide.

En Côte-d'Or, les différents handisports se développent bien, d'après Jordan Godillet, chargé de mission au Comité handisport de Côte d'Or, le département "est en progrès constant, l'offre est plus grande donc in trouve plus facilement son sport". 400 personnes sont aujourd'hui licenciées pour les handisports en Côte-d'Or et 29 clubs proposent ces activités.

La plupart des sports valides peuvent être adaptés en handisport

Le défi de Handphyclub

L'association organisatrice Handphyclub proposait également une activité à part pour faire découvrir la natation version handisport. Cinquante nageurs, valides (mis en situation de handicap) et non valides se sont relayés pour nager un maximum de kilomètres.

57,5 kilomètres ont été parcouru en tout, c'est donc un défi réussi puisque l'objectif était de dépasser les 40 kilomètres. Pour chaque kilomètre parcouru, l'association propose aux futurs partenaires de verser 30 euros. Cette action permettra d'embaucher des maitres-nageurs et développer l'activité de l'association.

Une journée toute spéciale pour Adrien, il participe chaque semaine aux cours de natation de l'association en tant que personne handicapée. Pour lui, c'est d'abord un défi sportif : "j'ai envie d'aller toujours plus loin, quand je réussis quelque chose de recommencer pour le faire encore mieux".

Une partie de l'équipe féminine du DFCO était aussi présente. Rose Lavaud, une des attaquantes de l'équipe s'est essayé à la nage a un bras : son bras gauche était collé à son corps grâce à un élastique. "Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de nager à un bras, ça m'a vite fatigué", avoue-t-elle.