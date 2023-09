Une "journée solennelle" pour mieux connaitre l'histoire de Harkis de Côte-d'Or

Ce samedi 23 septembre 2023 était une journée solennelle pour les associations, les descendants et les anciens Harkis. Trois panneaux pour raconter l'histoire des Harkis de Côte-d'Or ont été inaugurés à Is-sur-Tille, Baigneux-les-Juifs et Vanvey, trois communes qui ont accueillies, à la fin de la guerre d'Algérie, 70 familles de Harkis. Ces soldats algériens ont servi dans l'armée française pendant la guerre, puis ont été désarmés à la fin de celle-ci, puis évacués vers la France métropolitaine. Une fois arrivés, ils ont été enfermés dans des camps et des "hameaux" sorte de bidonvilles en préfabriqués construits pour l'occasion. En Côte-d'Or, ces hommes ont notamment entretenu 22 000 hectares de forêts pendant plusieurs années. Une histoire méconnue, qui renaît quelque peu grâce à ces panneaux.

De l'Algérie à la Côte-d'Or

L'intégration n'a pas toujours été simple pour ces familles nées en Algérie, et mises à l'écart dans ce "hameau", situé à l'emplacement actuel de l'entreprise Cordier. Cependant, après leur journée de travail, comme tous les habitants, les Harkis se rejoignaient dans le café de Madame Triboulet, se souvient sa petite-fille : "ils étaient tous sur une table, quand on rentrait dans le café, ils étaient à droite", raconte-elle à Jean-Pierre Salah Hamandia. Il est fils de Harki, né à Is-sur-Tille, il y est resté les trois premières années de sa vie : "on garde tous un souvenir de Madame Triboulet", confirme-t-il.

Enfant lorsqu'il habitait dans le hameau, il ne se rappelle pas vraiment des mauvais côtés, mais il sait que l'intégration n'a pas été simple : "on ne se souvient pas des nuits froides, du manque de nourriture, admet-il. Je me rappelle de la joie de vivre des gens. Maintenant il y a les transports Cordier là-bas, à chaque fois que je vois un camion sur l'autoroute, je pense au camp d'Is-sur-Tille". Norah, sa fille, n'y a jamais habité mais se réjouit de voir ces panneaux installés. "J'avais des questions sans réponses, des choses dont mon grand-père et mon père ne parlait pas, raconte-elle, c'est quelque chose que je découvre avec eux. C'est beaucoup d'émotions." Elle aimerait maintenant voir cette histoire enseignée à l'école.

Enfin la reconnaissance

Pour les anciens Harkis présents à la cérémonie, c'est un grand moment d'émotion : "je retiens mes larmes", précise Hamida Benredjem, ancien Harki et habitant de Is-sur-Tille. Ce panneau raconte une Histoire trop souvent oubliée d'après lui.

