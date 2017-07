Une kermesse à Alès pour Sacha et les autres enfants atteints de la duplication du gène MecP2

Sacha, Edouard, Rémi, Lucas et Elouan, ils sont une centaine d'enfants en France atteints de la duplication du gène MecP2. Une maladie infantile orpheline qui ne leur laisse que peu de chance de survie. Mais parce qu'ils se faut se battre quand même, les commerçants, organise une kermesse.

Une kermesse pour soutenir Sacha et les autres. Ce lundi, dans le cadre de la semaine des fous chantants, les commerçants du centre-ville, organisent une fête toute la journée place des martyrs à Alès. Le but récolter des fonds en faveur de l'association, "les Petits mecs P2". C'est le papa de Sacha, atteint de cette maladie infantile, Laurent de Climmer la prèside. Une kermesse solidaire à Alès de 15 à 19H place des martyrs. La fête à destinations des enfants accompagnés de leurs parents. Tombola, stands de maquillage, structures gonflables, jeux de société ou tir à l'arc.

Sur les 9.0000 maladies orphelines en France, une centaine de cas de recensés.

Et pas de traitement dans un avenir proche. Pour autant l'association, "les petits mecs P2", se bat pour récolter des fonds. Son but faire davantage connaître au grand public, cette maladie orpheline et surtout les acteurs de la santé sur le syndrome de Duplication MECP2.

50% des enfants atteindront l'age adulte, on le sait, mais il faut se battre. Laurent de Climmer.

On a peut-être une chance d'ameliorer leur sort.

Un soutien, même modeste, nous fait du bien.