Une kiné clermontoise contacte Céline Dion sur Instagram, pour lui proposer une thérapie contre sa maladie

Une kiné clermontoise tente d'entrer en contact avec... Céline Dion ! Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Guillemette Moreau-Pernet, masseur-kinésithérapeute à Clermont-Ferrand, interpelle la chanteuse québécoise. Elle explique qu'elle peut lui venir en aide pour lutter contre sa maladie appelée le "syndrome de la personne raide". En décembre dernier, cette pathologie a contraint une nouvelle fois Céline Dion a annulé d'autres dates de sa tournée européenne .

La thérapie Vojta, pour soulager la maladie de Céline Dion ?

Guillemette Moreau-Pernet, fait partie des huit kinés en France qui utilisent la thérapie Vojta. Il s'agit d'une technique de rééducation née en Allemagne dans les années 50, du nom du praticien Václav Vojta. Déjà kiné depuis de nombreuses années à Clermont-Ferrand, Guillemette part alors se former en Allemagne en 2017. A son retour, la praticienne clermontoise propose ainsi la thérapie Vojta à ses patients, qui sont surtout des enfants atteints de maladie neurologique. "Quand j'ai appris la maladie de Céline Dion, en fait, j'ai réagi comme une thérapeute, je me suis dit que la méthode Vojta pouvait l'aider. Et donc, je me suis lancée ! J'ai tourné cette vidéo sur Instagram" explique Guillemette.

Christine, 72 ans, patiente de Guillemette, suit la thérapie Vojta depuis cinq ans. © Radio France - Lauriane Havard

La thérapie Vojta est une technique de rééducation qui permet de stimuler le cerveau des patients. "Avec des pressions ciblées sur le corps, on vient stimuler des zones spécifiques de la motricité" précise Guillemette. La kiné clermontoise est persuadée que cela peut soulager Céline Dion, qui, elle, souffre du "syndrome de la personne raide", lui provoquant notamment des spasmes.

Christine aussi en est convaincue ! Cette patiente de Guillemette, âgée de 72 ans, souffre d'une sclérose en plaques et suit la thérapie Vojta depuis cinq ans. Une thérapie qui est pour elle un énorme bienfait. "A mon âge, j'aurais pu finir en fauteuil roulant, mais non, cette thérapie me maintient à un niveau où je peux profiter de la vie !" Christine conseille donc à Céline Dion d'accepter la proposition de Guillemette. "Je suis sûre et certaine que ça peut l'aider !"

Une amie d'enfance de Céline Dion contacte à son tour la kiné clermontoise

C'est la magie, voire la folie, des réseaux sociaux ! Depuis la publication de sa vidéo sur Instagram à destination de Céline Dion, Guillemette Moreau-Pernet a reçu beaucoup de messages de soutien. La kiné clermontoise ne s'attendait pas en revanche à recevoir un coup de fil d'une amie d'enfance de la star canadienne, qui, cerise sur le gâteau, habite à côté de Clermont-Ferrand ! Magali Rancourt est née au Québec et connait Céline Dion depuis l'âge de 14 ans. Cette québécoise désormais auvergnate, qui a été maquilleuse, a connu la star à ses débuts.

Magali Rancourt, amie d'enfance de Céline Dion, avec une photo d'elle et de la chanteuse, dans les années 80. © Radio France - Lauriane Havard

"Ce sont des amis qui ont repéré la vidéo sur Facebook et qui me l'ont envoyé. J'ai regardé la vidéo de Guillemette et là je me suis dit, il faut faire quelque chose ! En plus, j'habite à côté de Clermont, c'est quand même incroyable !" Incroyable, c'est le mot ! Après des messages échangés avec la kiné, la québécoise Magali Rancourt se rend donc au cabinet de Guillemette pour voir son travail et observer cette fameuse thérapie Vojta.

L'amie d'enfance de Céline Dion n'a pas perdu de temps et a activé son réseau. "J'ai dit à Guillemette d'envoyer un mail aux producteurs de Céline, je les connais, j'ai mes contacts là-bas". Magali Rancourt espère de tout cœur que le message de Guillemette pourra parvenir à Céline Dion. "Céline vit dans un château fort, personne ne peut l'approcher, d'autant plus depuis qu'il n'y a plus René". Les deux femmes se serrent donc les coudes pour mener à bien leur mission. Magali est confiante pour la suite. "Moi, de mon fond de mon cœur, j'aimerais bien la ramener en avant la petite, qu'elle puisse vivre avec cette chose qui est en elle, qu'on retrouve notre Céline nationale !"