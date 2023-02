Une landaise a réalisé un court-métrage sur l'endométriose

Zabaldu Naraé est atteinte d' endométriose, plus précisément d'adénomyose c'est-à-dire la forme interne à l'utérus de la maladie. Suite à une importante opération, le retrait de son utérus, au printemps 2022 elle a décidé de faire parler de cette maladie qui touche une femme sur dix en France. Pour cela, la landaise a réalisé à l'automne 2022 un court-métrage intitulé Elle, la vie, l'avenir qu'elle vient d'inscrire au festival de Cannes.

La vie d'un couple avec l'endométriose

Elle, la vie, l'avenir raconte la vie d'un couple avec la maladie. Sans aucun mot, les scène de vie du quotidien s'enchaînent on y voit la joie, la tristesse, la colère aussi face à la douleurs et l'impuissance du conjoint. Le choix de mettre en scène un couple était important pour Zabaldu Naraé qui souhaite ainsi "montrer le côté du visage par rapport à ce que peut ressentir un conjoint ou un mari et être des fois impuissants face aux douleurs de la personne qui souffre".

Ce couple est aussi filmé dans des scènes de danses contemporaines, "cela permet de traduire beaucoup de choses, beaucoup d'émotions : la oclère, la joie, la tristesse, l'euphorie mais il y a aussi des gestes très calculés pour montrer que l'on a envie de sortir de notre corps cette douleur" raconte la réalisatrice.

La réalisatrice Zabaldu Naraé met en scène un couple dans des scènes de danses contemporaines. - Zabaldu Naraé

Douze femmes témoignent face à la caméra

Le film a été tourné dans les Landes mais aussi au cinéma l'Atalante à Bayonne. Sur place une douzaine de femmes, toutes atteintes d'endométriose, et de sa variante, l'adénomyose. Face caméra elles s'expriment, témoignent, sans parole mais uniquement avec des gestes. "Ce que je voulais faire avec ce court métrage, c'est qu'il n'y ait aucun dialogue pour que la personne qui regarde, pour que le public, puisse se dire : j'ai déjà vu cette émotion là. L'idée c'est de montrer qu'on peut avoir mal en ayant un sourire, que l'on peut cacher la douleur de différentes manières" explique Zabaldu Naraé. En effet, à l'écran, les femmes se touchent le vendre, ou rigolent, sautent de joie ou se prennent la tête entre les mains. "On a mimé la douleur, la colère, ce que l'on peut ressentir lorsqu'arrive une crise d'endométriose arrive" raconte Aurélie, elle aussi landaise.

Une douzaine de femmes ont aussi témoigné dans le court-métrage de Zabaldu Naraé "Elle, la vie, l'avenir". © Radio France - Zabaldu Naraé

Atteinte de la maladie depuis l'adolescence elle n'a pas hésité à témoigner dans le court-métrage : "ça me semble une très bonne idée, il faut que l'endométriose soit encore plus reconnue, que tout le monde en parle, pour que l'errance médicale cesse, que les médecins soient plus formés là-dessus" explique-t-elle, elle qui a mis douze ans à être diagnostiquée. Le tournage a aussi agi comme une thérapie pour ces femmes raconte la réalisatrice. "On est toutes dans le même bateau, on se bat toutes pour la même chose. On a pu échanger, sympathiser, comparer nos parcours, se donner de l'espoir aussi" ajoute de son côté Aurélie.

Elle, la vie, l'avenir a été inscrit par Zabaldu Naraé au festival de Cannes dans sa partie court-métrage.