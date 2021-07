Une Landaise atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette veut briser le silence

Catherine Lebriez, 53 ans, est atteinte de cette maladie neurologique depuis l'âge de 5 ans. Installée dans les Landes, à Serre-Gaston, elle a créé une association pour faire connaitre sa maladie et ne plus en avoir honte. Elle espère libérer la parole d'autres Landais touchés par ce syndrome.

Vous connaissez peut être le syndrome de Gilles de la Tourette : une affection neurologique caractérisée par des tics moteurs et sonores variés et multiples. Catherine Lebriez, 53 ans, est atteinte par le syndrome depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, cette habitante de Serre-Gaston, dans les Landes, crée une association pour libérer la parole : "Ma maladie au quotidien". Elle souhaite ainsi faire connaître cette maladie, très souvent moquée, et inciter les Landais qui en sont atteints à briser le silence.

Une douleur quotidienne

Victime d'un traumatisme crânien lorsqu'elle était toute petite, Catherine a développé le syndrome de Gilles de la Tourette à l'âge de 5 ans. Les médecins remarquent alors qu'elle a des comportements étranges, des tics qu'elle ne peut pas contrôler. La maladie est diagnostiquée. Depuis, Catherine ne peut plus contrôler certains gestes : elle secoue sa tête en permanence, son visage se crispe, ce qui représente un vrai handicap dans sa vie quotidienne : "Vivre depuis l'âge de 5 ans sous le regard moqueur et imitatif des gens, c'est très difficile. Les regards des gens me font très mal."

Je ne suis pas bien. Parfois je pleure encore.

Dès le réveil, cette Landaise est prises par ces tics moteurs : "Je le vis très mal, je ne suis pas bien. Parfois je pleure encore." Ces tics ont de graves répercussions sur sa santé : elle a déjà fait deux AVC (accident vasculaire cérébral) et elle souffre de douleurs au niveau des cervicales. Ce syndrome fatigue énormément Catherine : "C'est comme si j'avais fait un footing en pleine journée. Mais ce qui est le plus dur, c'est la moquerie."

La Landaise redoute chaque sortie, notamment lorsqu'elle doit se rendre dans des magasins : "Lorsque je rentre dans un magasin, je ne suis pas bien. Je vois même certains parents tirer leurs enfants vers eux, comme si cette maladie était contagieuse, alors qu'elle est soit génétique, soit due à un traumatisme. Plus jeunes, mes enfants avaient aussi honte de moi. Je ne peux pas leur en vouloir, ce sont des enfants, c'est normal. Mais j'ai envie d'aller voir les gens en leur disant : Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez ? Au lieu de partir en rigolant, venez m'en parler."

Elle appelle tous les Landais malades à briser le silence

Après des années sans en parler, cette habitante des Landes a décidé de briser le silence en créant une association : "Beaucoup ne connaissent pas cette maladie, ou ne veulent en apprendre d'avantage. J'aimerais que cette association soit connue dans les Landes car il n'y en a pas. J'aimerais que tous les Landais qui en sont atteints me contactent, pour que l'on se rencontre, et qu'on échange. Il faut sortir de l'ombre, car ce n'est pas en gardant le silence qu'on gagnera le combat." Cette mère de famille souhaite prouver aux gens que ce handicap n'empêche pas de vivre : "J'ai obtenu plusieurs diplômes, des CAP, j'ai un mari et des enfants." Catherine Lebriez avait déjà créé une première association dans les Landes, Les anges du bonheur.