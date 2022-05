Une Landaise crée une marque de friandise pour chien vegan

Une Landaise se lance dans la friandise pour chien vegan. Elle s'appelle Pauline Dutreux et elle a lancé en octobre 2021 sa société "Fin Museau" basée à Poyanne. Dans son four personnel, Pauline fabrique artisanalement des friandises Vegan. Elle moule sa pâte, une recette maison, dans des moules en forme de petits os. Ses friandises sont élaborées à base de ce qui est aujourd'hui appelé des super-aliments. Il y a des friandises au chanvre, à la spiruline ou au moringa.

Pauline Dutreux, fondatrice de la société Fin Museau. Copier

Une cagnotte pour professionnaliser son activité

La Landaise a lancé une cagnotte sur le site Ulule pour pouvoir s'équiper en matériel plus professionnel comme un four. Elle a besoin de 9000 euros pour développer sa marque. A l'origine de sa démarche, il y a l'adoption d'un chien à la SPA qui avait des problèmes digestifs. Mais c'est aussi par engagement écologique, la baisse de la production de protéine animale très génératrice de gaz à effet de serre. Enfin c'est aussi une philosophie de vie à laquelle Pauline Dutreux adhère personnellement : "Vu que moi je suis flexitarienne, peut-être qu'inconsciemment je me suis dit : il faut que mon chien le soit aussi un peu".

La cagnotte se trouve sur le site Ulule. Il y a trois saveurs de friandise disponible sur le site internet finmuseau.com.

Deux boutiques dans les Landes distribuent ces friandises : Monsieur Chipo, rue Neuve dans le centre de Dax et Biotanic Shop rue Frédéric Bastiat dans le centre de Mont-de-Marsan.