Une Landaise de 19 ans sauve la vie d'une octogénaire, victime d'un malaise cardiaque

Des retrouvailles très émouvantes ce mardi dans les Landes. En juillet dernier, Elise, une jeune réserviste de 19 ans, a sauvé la vie de Jeannette, 84 ans. La gérante du Colombier à Roquefort, a été victime d'un malaise cardiaque. Elle retrouve sa "sauveuse" pour la première fois.

Elles ne s'étaient pas revues depuis le 23 juillet dernier, depuis que Jeannette Deyts, 84 ans, a fait un malaise cardiaque à la réception de son hôtel-restaurant, Le Colombier, à Roquefort. Elle doit la vie à une jeune Landaise de 19 ans. Elise Moreira est réserviste depuis un an dans la Gendarmerie des Landes, elle était en renfort cet été à Roquefort.

Ce 23 juillet, elle déjeune avec un collègue au Colombier quand Jeannette s'écroule : "Des clients sont venus nous chercher, on y est allé et on s'est occupé d'elle comme on pouvait", raconte Elise. La jeune fille, formée aux premiers secours ne se pose pas de question et intervient rapidement : "Elle avait du mal à respirer, donc on s'est procuré une cuillère à soupe pour lui maintenir la langue et l'aider à respirer. Puis, comme elle cessait de respirer, on a demandé aux clients de nous aider à l'allonger par terre. Un des clients lui tenait la cuillère dans la bouche, pendant que je faisais un massage cardiaque."

Des gestes simples qui sauvent une vie

Elise continue le massage pendant un bon quart d'heure jusqu'à ce que les pompiers, puis le SAMU arrivent. "On gère pas, ça vient tout seul si on a fait des formations avant", explique la jeune étudiante en BTS métiers de l'eau, à Dax, qui a renouvelé plusieurs fois son PSC1 (Prévention Secours Civiques de niveau 1). C'est grâce à ça, que les automatismes ont pris le dessus sur le stress, les gestes réflexes à avoir. "C'est bien pratique qu'il y ait des pompiers et le Samu, qui savent comment sauver une vie, mais nous on peut la préserver jusqu'à ce qu'ils arrivent. Limiter les dégâts jusqu'à ce que quelqu'un de compétent puisse prendre en charge la personne", rajoute Elise.

Un sang-froid qui impressionne, même ses collègues. Avec elle ce jour-là, André un ancien gendarme : "Elle a eu une excellente réaction, et heureusement qu'elle était là. Moi je pense pas que j'aurais pu mettre en oeuvre ce qu'elle a fait, j'aurais peut-être pas eu les bons réflexes."

Heureusement qu'elle était là, sinon je serais pas là ! Jeannette Deyts

Après trois mois d'hospitalisation, Jeannette Deyts vient de rentrer chez elle. L'octogénaire tenait absolument à remercier Elise. A l'heure des retrouvailles, elle ne cache pas son émotion : "J'ai envie de lui dire un grand merci, c'est tout ce que je peux lui dire. Elle m'a sauvée, elle m'a allongé la vie", résume Jeannette dans un grand sourire "heureusement qu'elle était là, sinon je serais pas là !"

Émotion partagée par Elise : "Je la vois bien entière. Fin juillet, j'ai surtout une image d'elle qui était vraiment violette, avec les yeux qui commençaient à se fermer... Donc, je suis heureuse de la revoir bien souriante." En toute humilité, elle n'a pas l'impression d'avoir mis en pratique mis des gestes fantastiques et rappelle qu'il suffit de consacrer deux jours de son temps pour se former aux premiers secours. Sauver une vie ? "C'est gratifiant, mais pas tant pour moi... C'est de voir que Jeannette est encore pleine de vie et ça fait du bien !"

Jeannette a voulu offrir quelques cadeaux à Elise pour la remercier © Radio France - Valérie Mosnier