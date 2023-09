Une Landaise lance un appel à l'aide pour sauver Tina, sa jument

L'appel à l'aide de Cécile Le Maignan, à Angresse. Sa jument, Tina, a eu un poulain il y a presque trois mois. Malheureusement, à la suite de sa mise bas, l'animal a fait une infection généralisée. Son état s'est aggravé, elle est aujourd'hui très affaiblie et très amaigrie, mais elle continue de se battre pour vivre et pour s'occuper de son poulain.

15 000 euros de soins

Ses jambes sont atteintes, elle ne peut quasiment plus se lever. Sa propriétaire se démène pour la sauver. La jument est suivie par plusieurs vétérinaires spécialisés. Cécile Le Maignan a déjà dépensé près de 8000 euros de frais vétérinaires. La guérison de Tina est possible, mais les vétérinaires ont prévenu : ce sera long. Et la facture totale des soins pourrait atteindre les 15 000 euros.

Elle refuse de l'euthanasier

Face au coût d'une telle prise en charge, les vétérinaires ont évoqué la possibilité d'euthanasier la jument. Mais Cécile Le Maignan ne veut pas en entendre parler. Elle ne peut pas accepter de la laisser mourir pour une histoire d'argent : "Si on doit la soulager et mettre un terme à ses souffrances, ce sera parce quelle nous fait comprendre quelle ne veut plus se battre, ou alors si les vétérinaires me disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais sûrement pas pour une question d'argent. C'est inconcevable. Je ne me le pardonnerai jamais."

Elle lance donc un appel à la solidarité et a lancé une cagnotte en ligne pour tenter de rassembler l'argent nécessaire pour sauver Tina.