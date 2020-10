En Mayenne, lancement d'une cagnotte solidaire pour aider à la reconstruction d'un hôpital libanais

Sarah Bouchard veut contribuer à la reconstruction d'un hôpital du Liban détruit par la double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth le 4 août dernier.

Née à Rennes de parents libanais, la jeune femme de 26 ans a lancé une cagnotte Leetchi. Pour l'instant, elle a récolté 275 euros sur les 10.000 nécessaires.

La Lavalloise a découvert le Karantina, un hôpital situé à Beyrouth, en regardant des reportages. "C'est un hôpital qui vient en aide à tous les Libanais, sans s'arrêter à la couleur de peau, la nationalité, la religion et l'argent, explique celle qui travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades, à Paris. "Le système de soins, au Liban, n'est pas gratuit. Il faut payer de sa poche ou souscrire à une assurance, sauf que tous les Libanais n'y ont pas accès parce qu'il faut une certaine stabilité financière."

Cet hôpital est spécialisé en médecine néonatale. "Il reccueille, aide et soigne les bébés abandonnés dans les poubelles quand les parents s'en séparent parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, indique Sarah Bouchard. Pour aider ces enfants, il est en lien avec des associations."

Sarah Bouchard souhaite lancer des opérations de sensibilisation en Mayenne. La Franco-Libanaise compte notamment intervenir dans des centres commerciaux, des universités et des maisons de quartier. Elle distribuera des masques en tissu, brodés du mot "Liban" et fabriqués par l'atelier des Petites Mains à Laval, à tous les donateurs.

Par ces actions, la jeune femme espère redorer le blason de la Mayenne, entachée selon elle, par la circulation du Covid-19 pendant l'été. "La Mayenne, on ne va pas se mentir, personne ne connaît. Les Français ont découvert le département suite à l'épidémie. Et les Mayennais ont été considérés comme des pestiférés."

On a eu cette mauvaise image de nous, et après, on a arrêté de parler de nous. Comme au Liban : on a parlé de l'explosion une semaine et après c'était terminé alors que la situation s'empire. - Sarah Bouchard