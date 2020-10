"Des moments magiques" : l'hommage des auditeurs de France Bleu Berry à Jean-Yves Dahyot

36 ans de radio. 36 ans à passer une partie du samedi derrière la radio. 36 ans à écouter des classiques de la musique sur France Bleu Berry. Voilà ce que représente Scopitone. Son animateur historique, Jean-Yves Dahyot, nous a quitté ce dimanche à l'âge de 75 ans. Les hommages se succèdent. Et les auditeurs sont aussi nombreux à partager leurs souvenirs.

Des auditeurs qui en ont passé des samedis après-midi derrière leur poste de radio, pour ne surtout pas rater Scopitone. Un rendez-vous musical mais pas que. "Des moments magiques, pleins d’émotions", écrit Marie. "J’adorais Scopitone, une très belle émission, on l’écoutait tous les samedis", disent Nadine et Christiane. "Avec Scopitone, tu nous as permis de revivre les bons moments des années 60", ajoute Muriel.

Le rock, la musique en général, Jean-Yves en était un éminent spécialiste et un fin connaisseur. "Un dico de la musique" pour Eliane, "le roi du rock" selon Jean, "une légende, un puits de connaissances et d’anecdotes sur le rock", ajoute Jean-Christophe.

Scopitone, c'était le rendez-vous hebdomadaire sur France Bleu Berry pour apprécier de la bonne musique. Mais aussi le ton chaleureux de Jean-Yves Dahyot. Sa bonne humeur permanente. Son sourire malicieux. "Sa bonne humeur, sa gentillesse, sa disponibilité", se souviennent Thierry, Daniel ou encore Isabelle. "Vous allez nous manquer : j’espère que vous retrouverez Claude, Dick Rivers et tous les autres", écrit Mauricette. "Je me rappelle de ces bons moments avec toi, en dansant le madison. Jean-Yves, tu es parti rejoindre au paradis tous ces artistes disparus et que tu as connu", salue Muriel.