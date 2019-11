Une librairie-vélo pour emmener la littérature partout dans Montpellier

Montpellier, France

"Si tu ne vas pas à La Cavale, La Cavale viendra à toi", sourit Eva Nicouleau, l'une des sociétaires de la librairie coopérative installée quartier des Beaux-Arts à Montpellier. À partir de la fin du mois de novembre, la librairie se dote d'un vélo-cargo, une sorte de librairie à vélo.

Un vélo à assistance électrique, doté d'un caisson en bois qui peut contenir jusqu'à 150 livres, et se transformer en étale de livres. "Ça se fait beaucoup dans le monde : sous forme d'ânes, d'autobus, ou de vélo, que ce soit en ville, à la campagne, dans des pays riches ou pauvres", précise Eva Nicouleau. Là c'est un véhicule souple, facile d'accès, à la fois dans la manière d'aller et en même temps d'occuper l'espace public, qu'on soit dans un quartier ou dans la cours d'un EPHAD. _On ne veut pas rester entre nous aux Beaux-Arts_, on veut partager".

Aller à la rencontre des futurs lecteurs

Ce projet, lauréat d'un concours organisé par la Métropole de Montpellier, bénéficie d'un financement participatif. Il va permettre de créer une librairie ambulante dans les quartiers, sur les marchés, dans les festivals.

"Une librairie physique, ça peut être quelque chose d'impressionnant pour certains, défend Marion Floris, l'une des deux libraires. Entrer dans une librairie c'est pas forcément donné à tout le monde, nous on a envie d'amener le livre vers les gens. Toujours dans l'idée d'offrir la lecture et la culture au plus grand nombre. On voulait toucher les quartiers de Montpellier où il n'y a pas de librairie. La Cavale en physique c'est bien, mais c'est pas tout. L'idée c'est de faire de notre librairie un outil d'éducation populaire".

Il y a un an, en novembre 2018, un collectif d'habitants réunis en coopérative avait permis la naissance de la librairie, en lieu et place d'une autre librairie qui venait de fermer. Un an plus tard, elle compte deux salariés, et 381 coopérateurs sociétaires.