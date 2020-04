Coronavirus : une cellule d'écoute mise en place à Nancy pour accompagner l'anxiété et le deuil

Le 09 71 16 75 75 vous accueille à partir de ce mardi 14 avril, 17 heures. Il en sera ainsi du lundi au vendredi entre 17h et 20h. Au bout du fil : des médecins, psychologues et professionnels de santé qui sauront vous écouter pendant cette période d'épidémie de coronavirus et de confinement.

"On a des études qui montrent qu'au moins 35% de la population est affectée et présente des signes de détresse, de l'anxiété ou de la dépression et pour 5% des troubles psychiques plus graves", souligne le Dr Catherine Pichené, chef des Urgences psychiatriques au CPN, le Centre psychothérapique de Nancy qui met en place ce numéro avec la Ville de Nancy.

Les circonstances actuelles rendent les deuils particulièrement douloureux

Cette cellule d'écoute et de soutien a aussi pour vocation d'accompagner les personnes endeuillées. "Les circonstances actuelles rendent les deuils particulièrement douloureux", explique le Dr Pichené. "Le fait que votre proche soit décédé sans avoir pu voir une dernière fois sa famille, le fait bien souvent de ne pas avoir pu voir le corps du défunt, la soudaineté et le fait que les rites funéraires soient réduits à leur plus simple expression".

La cellule n'est pas réservée qu'aux habitants de Nancy, elle est ouverte au plus grand nombre quelle que soit la domiciliation. Les consultations sont gratuites et anonymes.

09 71 16 75 75 (numéro non surtaxé) joignable du lundi au vendredi de 17h à 20h. Les horaires pourront être élargis en fonction des besoins.

Le CPN dispose lui aussi d'une ligne dédiée au grand public pendant cette période de confinement : 03 83 85 82 00.