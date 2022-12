Une ligne dédiée aux personnes ayant des pulsions pédophiles pour les empêcher de passer à l'acte

Elle est assez méconnue mais il existe à Rennes comme partout en France une ligne téléphonique "STOP" dédiée aux personnes qui ont des pulsions pédophilies. Au bout du fil, des psychologues et des psychiatres qui proposent une aide pour empêcher tout passage à l'acte. La psychologue Amélie Agaësse, responsable du Centre de ressource régional de Bretagne sur les auteurs de violences sexuelle, était l'invitée de France Bleu Armorique ce jeudi.

Ce numéro, c'est le 0 806 23 10 63. Une ligne qui existe depuis un peu moins de deux ans, depuis janvier 2021. Expliquez nous précisément à quoi sert ce numéro ?

Il s'agit d'une ligne téléphonique qui a été pensée pour venir en aide aux personnes attirées sexuellement par les enfants. On a des études qui nous montrent que les personnes qui sont passées à l'acte sur les enfants pour la grande majorité avaient en amont demandé de l'aide auprès de professionnels ou auprès de leur entourage et n'en avaient pas trouvé pour leur éviter de passer à l'acte. Ce dispositif a été pensé pour venir en prévention du premier passage à l'acte pour limiter les violences sexuelles envers les enfants.

Au delà de ses études, il y a des expériences similaires à l'étranger dont la France s'est inspirée ?

Oui, tout à fait. Ces dispositifs existent notamment par exemple en Angleterre depuis les années 90, en Allemagne depuis le début des années 2000. En France, il n'existait pas de tel dispositif.

On avait du retard donc ?

out à fait. On a du retard. Mais ça y est, on a ce dispositif depuis maintenant presque deux ans et il est précieux. Les études nous ont montré que dans les pays qui ont déjà un dispositif équivalent cela a permis de réduire le nombre de violences sexuelles envers les enfants.

Comment se déroulent ces appels ? Qui y répond ?

Quand une personne compose ce numéro national, elle est accueillie sur un message qui les invite à indiquer le numéro de département de leur lieu de résidence. Ensuite elle est orientée vers le centre de ressource régionale de sa région. Une secrétaire, la plupart du temps, accueille l'appelant, et va orienter l'appel vers un professionnel de santé. Ce sont des psychiatres et des psychologues, parfois des infirmiers. Dans un premier temps il s'agit d'accueillir la parole, d'accueillir la demande éventuellement du patient, et puis d'évaluer à la fois l'urgence que présente la situation, s'il y a un risque de passage à l'acte. On va ensuite évaluer la problématique sexuelle du patient, identifier avec lui s'il s'agit réellement d'un trouble pédophile ou d'autre chose. Et puis, on va évaluer les ressources potentielles du patient pour se protéger d'un passage à l'acte. On va échanger avec la personne. On va essayer de l'amener à faire une demande de soins pour pouvoir l'orienter vers un dispositif de soins adaptés.

Pour les écoutants, il y a une formation spéciale pour recueillir une telle parole ?

Effectivement, l'organisme national qui a mis en place ce dispositif propose des formations aux membres des centres ressources pour accueillir cette parole. Ce n'est pas une pratique habituelle. En tant que psychologue ou psychiatre, on a moins l'habitude de ne pas avoir le patient en face à face. Donc, effectivement, des formations sont proposées.

Cet appel peut rester anonyme ?

Tout à fait. C'est un numéro d'appel anonyme non surtaxé. La personne peut rester anonyme. Parfois elle nous donne son identité, ses coordonnées pour être éventuellement rappelée pour des rendez vous téléphoniques.

Que se passe-t-il s'il y a un risque de passage à l'acte pédophile ?

Si la personne a conscience de sa dangerosité et du risque de passage à l'acte et qu'elle ne le souhaite pas, on va l'orienter vers un dispositif de soins, vers les services d'urgence. Soit elle accepte cette orientation. Elle va se déplacer et mettre en place des soins en urgence. Si la personne est réticente à aller vers du soin, on peut être amené à faire du signalement judiciaire.

Combien d'appels déjà en deux ans d'existence ?

En 2021, la première année, on a vu 17 appels qui correspondaient à peu près à onze personnes différentes. En 2022, on est à 27 appels correspondant à 18 personnes.

Ce n'est pas beaucoup...

Effectivement, ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup. Si on a permis à ces personnes d'éviter le passage à l'acte sur des enfants, ne serait ce qu'une fois, on est déjà très satisfaits.

Est ce que vous entendez que cela peut choquer des gens qu'un tel dispositif soit mis en place pour ces personnes ?

Oui, effectivement, ça peut être mal compris qu'on vienne en aide aux personnes pédophiles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est si on veut vraiment lutter contre les violences sexuelles envers les enfants, si on veut qu'il y ait moins de victimes, voire plus de victimes du tout, il est vraiment essentiel de prendre en charge les auteurs, et ce, avant même le premier passage à l'acte.

La ligne téléphonique STOP, au 0 806 23 10 63, ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.