Une "liste d'attente" pour abandonner son animal à la SPA dans les Pyrénées-Orientales

C'est l'une des conséquences des confinements et de la crise sanitaire ; les refuges SPA en France sont très chargés. C'est le cas, aussi, dans les Pyrénées-Orientales. Chaque semaine, les refuges de Perpignan et de Torreilles reçoivent près d'une dizaine de demandes d'abandons. "C'est un triste retour à la normale après les confinements", remarque Sylvie Charles, la responsable adjointe de ces refuges. Depuis la fin des confinements et le retour au travail en présentiel, "les gens qui ont adopté pendant le confinement se rendent compte qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'ils ne peuvent pas les assumer."

Parmi ces abandons, les chiens sont majoritaires. "Ces animaux supportent mal la solitude, précise Sylvie Charles. Surtout sur une journée de travail de dix heures d'affilée. Quand ils ont été habitués à avoir leur maître ou leur maîtresse à la maison, le changement de vie est compliqué. Une transition est nécessaire mais les gens n'ont pas toujours le temps de la faire."

Plusieurs semaines d'attente pour abandonner son animal

Si votre situation vous oblige à abandonner votre animal, la SPA vous demande donc de prendre rendez-vous. "Ça permet d'accueillir les animaux dans de bonnes conditions."