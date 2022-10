Une locataire et ses quatre enfants expulsés en raison du comportement de son ex-mari

Il s'agissait de la première application du plan zéro impunité impulsé par le maire de Montpellier Michaël Delafosse. ACM Habitat a fait expulser jeudi 20 octobre de son logement un locataire dans le quartier de la Mosson pour des menaces de mort sur des agents du bailleur social et des entreprises qui interviennent aux abords de la résidence dans les espaces verts. Sauf que ce lundi, l'avocat de la signataire du bail de location affirme que sa cliente, mère de quatre enfants, "n'est pas responsable des agissements de son ex-mari". D'après maître Marc Gallix : "cet homme ne vit pas dans l'appartement, il n'est plus le compagnon de la locataire. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre les agents ACM et ce monsieur."

De son côté ACM Habitat confirme que l'agresseur présumé n'est pas le signataire du bail de location. Le bailleur social maintien sa position. "Il faudra que l'avocat de la locataire démontre qu'elle possède un bail en bonne et due forme. Je lui souhaite bon courage. D'autant que son ancien mari mange régulièrement chez elle. La locataire a une responsabilité sur les personnes qui viennent chez elle conjoncturellement", précise Michel Calvo, le président d'ACM Habitat. Actuellement hébergée chez une amie, la locataire réclame que le bailleur lui retrouve un appartement.