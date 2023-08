"Une location à 1600€ la semaine, on peut pas" : face à l'inflation, ils ont choisi le camping en Dordogne

Quatre tentes, un mini-frigo branché sur secteur, le Cookeo sous la tonnelle avec le riz qui finit de cuire, et si l'on ajoute la piscine et la plage en bord de Dronne, c'est peu dire que Céline et Adam sont au paradis : "On a quatre enfants, donc forcément le tarif n'est pas le même. Imaginez, un mobile-home c'est 1600 balles la semaine !" Le couple de Bretons et leur famille nombreuse se sont installés au camping à Brantôme depuis une semaine, après deux semaines à Sarlat en juillet.

Chaque fois, dans des campings très équipés. Quatre étoiles à Brantôme, au camping Peyrelevade, et Capfun à Sarlat, un camping avec des animations très nombreuses pour les enfants. Ils s'y retrouvent. Avec l'inflation, le prix du camping à 380€ la semaine en cette fin de mois d'août est très intéressant : "On se posait la question d'aller en Espagne, mais là on n'a pas l'essence ni l'autoroute à payer, on n'a pris que les petites routes", explique le papa.

100€ la sortie en canoë, 50€ la visite de château

"On va se faire deux restos dans la semaine, on peut offrir des glaces, même si le budget a clairement augmenté", ajoute Céline. Elle fait les comptes : 100 euros la sortie en canoë, 50 euros pour un château, ça chiffre vite : "Mais au vu de tout ce qu'on vit, l'inflation, l'essence, on n'a pas compté. On en avait tous besoin pour le moral. Sinon on est foutus !"

Le couple de Bretons n'est pas le seul à avoir choisi le camping Peyrelevade cet été. Le propriétaire, David, souffle après quasiment un mois à afficher complet. L'année 2022 était une année record, 2023 l'a battue : plus 15% de fréquentation. "L'an dernier était exceptionnel, et on est au-delà. Le mois de juillet a été plus rempli que l'an passé. Est-ce qu'ils sont moins partis à l'étranger, plus venus au camping ? Je ne sais pas".

15% de fréquentation en plus au camping

Le chiffres dévoilés par le ministère du Tourisme ce mardi 28 août le confirment, les Français n'ont pas sacrifié leurs vacances sur l'autel de l'inflation. Sept Français sur 10 sont partis, mais davantage en camping, et un peu moins longtemps.

En revanche, David note que les vacanciers ont fait beaucoup d'économies sur les "à-côtés" : "On a eu une baisse sur la restauration, et je vous parle de pizzas à pas plus que 10-15 euros ! Quand ils arrivent, en général après la route ils mangent au camping, mais cette années ils ont pris le temps de faire un crochet à la supérette pour manger dans la caravane".