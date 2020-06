Une Lozérienne invitée au défilé du 14 juillet

Alia Ouaoui, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, une atsem comme on dit dans le milieu scolaire a rendez-vous avec Emmanuel Macron dans 3 semaines. Une invitation pour la remercier de sa mobilisation face à la crise du covid 19.

SAID MAKHLOUFI

Elle a cru au début a une blague, mais très vite la confirmation arrive Alia ira bien le 14 juillet à l’Elysée rencontrer le président : "je suis très heureuse, dès que j’ai eu la nouvelle j’ai partagé ça avec mes collègues de l’école. Tout le monde était très content pour moi." Dès le début de l’épidémie, Alia s’était porté volontaire pour accueillir à l’école les enfants du personnel soignants : "pour moi, c’était naturel de faire ça, j’ai juste fait mon travail en réalité. Je ne sais pas si je mérite cette récompense, mais j’en suis très fière". Depuis cette annonce, Alia est sur son petit nuage, mais elle a tout de même quelques appréhensions : "c’est angoissant parce que c’est un monde que je ne connais pas. Vous imaginez une atsem à l’Elysée ? C’est bizarre quand même. " Avant son départ, toute l’équipe de l’école lui a confié une mission :" il me faut absolument _un selfie avec le président de la République._"

A quoi va ressembler le défilé du 14 juillet ?

La traditionnelle cérémonie du 14-Juillet aura lieu cette année place de la Concorde à Paris, en raison des contraintes liées à l'épidémie de coronavirus. Un hommage aux soignants est prévu.

Autre nouveauté: pour la toute première fois, ce défilé sera ouvert par le Service de Santé des Armées. Enfin, une animation finale aura lieu en hommage aux personnels soignants qui ont été en première ligne pendant l'épidémie de Covid-19. Cet hommage sera lui aussi conclu par un survol de la Patrouille de France.

La cérémonie aura lieu avec "un dispositif resserré", puisqu'au total, 5000 personnes seront réunies sur la plus grande place de Paris. Seules 1977 personnes prendront part à cette célébration nationale (contre 3000 à 4000 personnes habituellement), et le défilé s'articulera autour de 37 détachements de 49 personnes. 2500 invités sont également attendus place de la Concorde, ainsi que quelque 500 places pour les médias. 52 avions et 20 hélicoptères vont être déployés pour l'occasion.

Cette cérémonie inédite devrait durer environ 1h15. La place de la Concorde, les Champs-Elysées et la place de l’Etoile seront fermés au public. Deux répétitions auront lieu les 12 et 13 juillet de 5 heures à 9 heures du matin. Il n'est pas prévu pour l'instant d'ouvrir l'événement au grand public, mais le principe "pourrait être réévalué d'ici le 14 juillet" si la situation sanitaire est meilleure, avait indiqué l'Elysée début juin.