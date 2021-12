Une lycéenne de Vesoul vice-championne du monde de Freestyle

Elle n'a que 17 ans, est élève en terminale au lycée Belin de Vesoul, pourtant Salomé Fournier côtoie les plus grands noms de la planche à voile sur la planète.

Des champions du monde plutôt basés dans des clubs de bord de mer réputés, alors que Salomé est licenciée au club de Vaivre-Vesoul en Haute-Saône, bien loin de la mer. 5h de route pour les vagues les plus proches dans la Manche, 6h pour la Méditerranée, et à 10 h des spots de l'Atlantique.

Salomé vient pourtant de décrocher le titre de vice-championne du monde de Windsurf en FreeStyle dans la catégorie moins de 20 ans.

Cette adolescente de 50 kg tout juste vole littéralement sur les vagues.

Salomé Fournier, vice championne du monde de Freestyle à 17 ans - Sébastien Fournier

L'étape internationale du Windsurf World Tour à Marignane

Du vendredi 12 au dimanche 21 novembre 2021, Salomé à participé à l'étape internationale du Windsurf World Tour PWA (Professionnal Windsurf Association, World Sailing). Une compétition sur plusieurs jours qui se déroulait sur les lieux des prochains Jeux Olympiques 2024, (Marseille 2024 pour la voile).

Au terme de dix jours de compétition elle termine 5ème de la compétition sur le tableau Pro Adulte féminin qui compte neuf participantes féminines. Sur le tableau jeunes (U20), Salomé obtient le titre de Youth Vice-World Champion, c'est à dire vice-Championne du Monde Junior.

Si la jeune fille arrive à côtoyer les plus grands noms au niveau mondial de la spécialité c'est parce que depuis toute petite elle fait de la planche à voile. Un papa et un grand frère fondus de planche à voile.

L'été, elle part dans des camps d'entrainement là où il y a du vent et des vagues, souvent en Grèce. Le reste de l'année elle navigue sur le lac de Vaivre-Vesoul.

Section d'excellence sportive à Vesoul

Salomé est en terminale au lycée Belin de Vesoul, elle est en section d'excellence sportive. Le lycée compte une vingtaine d'élèves dont l'emploi du temps est adapté à la pratique d'un sport de haut niveau, avec notamment un accompagnement scolaire afin de pouvoir s'absenter plusieurs jours d'affilée lors de compétitions.

Jean-Marie Michoulier, le proviseur du lycée Belin de Vesoul est particulièrement fier de Salomé, comme tous les élèves de section d'excellence sportive, elle a de très bons résultats scolaires: "Salomé a des résultats sportifs qui sont très exceptionnels et par ailleurs, elle obtient de très bons résultats scolaires. La moyenne au premier trimestre en terminale générale doit se situer aux alentours de 14 ou 15 de moyenne générale".

Sur la compétition Salomé profite des temps morts (manque de vent) pour continuer les études. Alors que les autres compétiteurs peuvent vaquer à leur occupations, dans le camping-car familial Salomé étudie.

Elle bénéficie des aides apportées par la Section de l ‘Excellence Sportive, c'est un suivi des cours à distance.

Salomé nous explique comment elle aborde la mer avant d'attaquer un entraînement ou une compétition : "Quand j'arrive sur le spot, souvent, je regarde la mer comment elle vibre en gros. Je regarde aussi un peu le vent autour de moi pour savoir la taille de la voile que je dois mettre. Et après, je prends ma planche, je prends ma voile et je vais sur l'eau".

Au Club Nautique Haut-Saônois de Vesoul, le CNHS-Vesoul, Salomé est en quelque sorte un exemple pour les plus jeunes. Pour Gilles Felder son entraîneur, Salomé est un peu l'emblème du club : "Elle sert d'exemple pour tous les jeunes qui arrivent, qui s'aperçoivent que si on est passionné dans un premier temps et si on se donne un peu les moyens, avoir aussi de l'ambition, on peut arriver à très bien naviguer, à atteindre un très bon niveau, même en naviguant sur le lac de Vesoul".

Pour l'avenir, Salomé envisage de poursuivre ses études, peut être continuer en professionnelle le windsurf, mais certainement avant se diriger vers des études de sport.