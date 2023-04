"Une Madeleine de Proust" : le passé comme moteur au rassemblement Auto Retro de Cherbourg-en-Cotentin

Le bruit des moteurs et l'odeur de l'essence si caractéristiques. Sur le parking de l'Agora d'Equeurdreville, le public en prend plein les yeux et les oreilles. Environ 180 véhicules sont exposés : 140 voitures anciennes et une quarantaine de deux roues (motos, cyclomoteurs et Solex). Sur les visages, on sent une certaines nostalgie. "C'est un peu une Madeleine de Proust, confie Frédéric. On revoit des modèles de notre enfance et de notre adolescence. Les 205 GTI, l'AX... c'était la première voiture de mon épouse". "C'était inchavirable ces voitures, et sans doute plus costaud que celles de maintenant", sourit Odette, devant une 2 CV.

Ce rassemblement était organisé par l'association Auto Retro Cotentin, qui regroupe une soixantaine de passionnés. "On entend souvent des gens dire : "oh, c'est la voiture de papa, de papy". J'ai même l'anecdote d'une brave dame disant "oh, une DS, je me souviens quand j'étais jeune...". Et je lui avais répondu : "Vous avez du en faire des bêtises là-dedans". ça l'avait fait sourire", rigole Yves Bernède, le président de l'association.

Certains passionnés sont allés jusqu'à créer une ambiance autour de leur véhicule © Radio France - Pierre Coquelin

"Quand on aime, on ne compte pas"

Parmi les passionnés, Ludovic est venu de Tollevast avec sa Traction 11 légère de 1951. "C'est un véhicule qui fait 49 chevaux, que j'ai acheté il y a moins d'un an et que je commence à restaurer", explique le Manchois, qui a toujours été attiré par les voitures anciennes. "Les chromes, les belles peintures, l'odeur... Et puis la Traction, c'était la première voiture de mon papa. C'est une voiture mythique", précise le Tollevastais.

Plusieurs véhicules ont participé le matin à une traversée de Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Pierre Coquelin

A quelques mètres de là, un autre mythe : la 2 CV. "Un modèle de 1977, bleu myosotis", confie Ludovic, un passionné venu des environs de Valognes. Il a acquis cette Citroën il y a dix ans "pour 3.000 euros. La restauration (main d'œuvre et pièces) m'a coûté 11.000 euros. Quand on aime, on ne compte pas", note le Manchois.

Une des attractions de ce rassemblement, c'était aussi un exemplaire de la Ford T, première voiture fabriquée en série au début du XXe siècle. Le matin, les véhicules ont également participé à une traversée de Cherbourg-en-Cotentin d'ouest en est.

Un modèle de la Ford T, première voiture fabriquée en série © Radio France - Pierre Coquelin

