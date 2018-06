Le Caule-Sainte-Beuve, France

"Ce sont des pompes à fric !" Chantal Benoit, maire (sans étiquette) du Caule-Sainte-Beuve, dans le pays de Bray, ne fait pas de langue de bois quand il s'agit d'évoquer ces voitures privées banalisées avec radars embarqués. Elle vient de prendre un arrêté pour les interdire sur sa commune, un village de 500 habitants situé près d'Aumale. L'arrêté stipule que ces caméras embarquées peuvent altérer la vigilance du conducteur. Pour elle,"c'est du devoir de l'État d'assurer la sécurité des usagers. Et non à des entreprises privées".

Après les maires de Naujac-sur-Mer et Saint-Yzans-de-Médoc en Gironde, c'est le 3e maire en France à prendre un tel arrêté. Elle enjoint ses collègues du monde rural à faire de même. Car les gens qui vivent à la campagne et sont obligés de se déplacer en voiture subissent de plein fouet, dit-elle, ces "décisions complètement stupides qui répondent à des logiques financières". Et elle rappelle la limitation à 80 km/h sur les routes départementales comme le contrôle technique qui coûte plus cher.

"Quand la cause est juste, il faut se défendre", Chantal Benoît, la maire du Caule-Sainte-Beuve

Ses administrés sont "super contents", dit-elle. La préfecture de Seine-Maritime annonce de son côté n'avoir pas encore reçu l'arrêté municipal. Une fois arrivé, il sera soumis à analyse au service de contrôle de légalité.

5 voitures-radars privées sont actuellement en phase de test sur les routes de Seine-Maritime. Elles flasheront les automobilistes en excès de vitesse à partir de la rentrée. Dans l'Eure, département pilote, c'est le cas déjà depuis fin avril.