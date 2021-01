Une mairie de Dordogne ouvre sa salle des fêtes pour les ouvriers des chantiers

A cause du contexte sanitaire, les travailleurs ne peuvent plus manger dans les restaurants et les cafés. Ils sont obligés de manger au bureau mais ce n'est pas toujours possible comme pour les ouvriers du BTP. En Dordogne, à Salignac-Eyvigues, la mairie a décidé de mettre à disposition sa salle des fêtes pour leur permettre de déjeuner le midi dans une salle chauffée. La salle est ouverte à partir de ce lundi 11 janvier.

Un réglement sanitaire est mis en place. Le port du masque est obligatoire sauf au moment de manger. Il faudra se laver les mains régulièrement et noter ses coordonnées de présence dans un carnet. La mairie de Salignac-Eyvigues annonce qu'elle prend en charge la désinfection de la salle des fêtes.