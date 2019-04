Une maison au cœur de la campagne limousine pour se reconstruire après un "Burn-out"

Haute-Vienne, France

C'est dans un ancien corps de ferme à Saint-Paul au cœur de la campagne de la Haute-Vienne que Jean Baptiste Van Den Hove, co fondateur de l'association "Au temps pour toi"accueille depuis maintenant deux ans des hommes et des femmes en situation de burn-out. "C'est un espace pour se déposer et se reposer, un cadre qui favorise la reconstruction mais ce n'est pas un lieu thérapeutique" explique t-il.

Un lieu dans un cadre isolé mais qui met fin à l'isolement

Des bénévoles viennent régulièrement aux côtés des membres de l'association soutenir les résidents. Ces derniers qui sortent d'une situation d'épuisement professionnel n'ont aucune contrainte mais ils partagent les repas, participent ensemble à leur préparation. "On leur propose un lieu où l'on vit sans objectif mais on favorise la qualité du lien" explique encore Jean Baptiste Van Den Hove. Ici ils peuvent aller discuter avec les gens du village ou entretenir le potager, donner à manger aux moutons... Rien n'est imposé.

Jean Baptiste Van den Hove, co fondateur du lieu et Christine une résidente venue se reconstruire © Radio France - Françoise Ravanne

Christine est arrivée il y a une semaine. Le manque de valorisation de son travail notamment a provoqué chez elle un Burn-out mais aujourd'hui elle se sent déjà un peu mieux. "J'étais extrêmement énervée et ici je trouve exactement ce qu'il faut, le fait de se mettre en pause pour moi c'est pertinent. Il y a une grande bienveillance entre les gens et c'est trés positif"

De son côté Pierre Antoine est arrivé ici dans un état d'extrême fatigue psychologique. Cadre en région parisienne, il a craqué en mars dernier "Je me suis retrouvé dans mon bureau, devant mon ordinateur, impossible de faire quoi que ce soit, je ne savais plus rien faire et je suis parti" raconte t-il. Ici il se repose, dort beaucoup, jardine et il dit apprécier les discussions avec des gens qui sont dans la même situation et ce qu'il apprécie aussi c'est qu'Il n'y a aucun jugement, on nous accueille tel qu'on est. Pierre Antoine a prévu de rester trois semaines : le temps minimum pour comprendre l’intérêt de vivre ici mais les séjours peuvent durer plusieurs mois.

L'association "Au temps pour toi" espère s'agrandir. Elle fonctionne grâce à des dons et une participation aux frais des résidents.