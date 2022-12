Une maison creusoise qui clignote aux couleurs de Noël

"J'ai toujours eu envie de le faire, c'est une passion depuis que je suis tout petit", explique Frédéric Furet. Employé dans une usine de caoutchouc toute l'année, au mois de décembre il se transforme en petit lutin de Noël et pare sa maison de plus d'une centaine d'objets lumineux. Des rennes, des Pères Noël, des sucres d'orge ou encore des étoiles filantes... autant de décorations qui ravissent ses enfants Timéo, 9 ans, et Luna, 7 ans.

ⓘ Publicité

Un concours et des dons

Cette année, Frédéric a décidé d'installer une petite cabane aux allures de chalet. "Les enfants peuvent y rentrer dedans et se prendre en photo pour un souvenir", explique Frédéric. Mais ils peuvent aussi participer à un concours photo. Début janvier Timéo et Luna piocheront trois gagnants. Impossible de savoir quels seront les prix, Frédéric garde précieusement le secret.

Ce père de famille ne s'arrête pas là, il a créé une "boîte à don". Les bénéfices iront aux écoles de Marsac et de Bénévent-l'Abbaye. Pour l'instant 40 euros ont déjà été récolté.

Les Furet ont installé devant chez eux la féérie de Noël. © Radio France - Julia Beaufils