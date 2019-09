Une maison d'assistantes maternelles pas comme les autres à Sens

Auxerre, France

La structure a ouvert il y a deux ans et vient de bénéficier du soutien du Kiwanis Club de Sens. Dans ses locaux de 220 mètres carrés avec trois dortoirs, cuisine et bibliothèque il ne manquait à cette MAM qu'une cour appropriée explique la présidente Céline Atlati : " la cour existait mais en brut avec de la craie et de la terre et quand on sortait, on sortait sur du bitume très sale"

19 000 euros de travaux

Le Kiwanis club de Sens a donc cassé sa tirelire pour ce projet. 19.000 euros de travaux. Le président Patrick Kubla est fier du résultat : " pour à peu près la moitié de la surface la zone est goudronnée. Ensuite il y a la zone qui réceptionne les jeux avec deux jeux dans l'immédiat, on a un sol très spécifique composé de matières souples et on la zone de réception en moquette synthétique comme de la pelouse."

L'action la plus importante

Une cour digne d'une crèche, sauf qu'ici le projet a une tonalité qui a touché le Kiwanis : " on a financé à plusieurs reprises des véhicules à Sainte Béate, on a financé des chiens pour enfants handicapés, on a financé aussi un synthétiseur vocal, on a beaucoup d'actions mais celle-ci est _la plus importante_."

Les parents hésitent souvent à confier leur enfant handicapé

Même si l'accueil des enfants en situation de handicap est possible dans les crèches les parents hésitent souvent à confier leur enfant remarque Céline Atlati : "je pense que ça peut faire peur aux familles de venir laisser leur enfant avec un handicap. quand on a un enfant en situation de handicap on le garde à la maison. Il est petit, on a peur que les professionnels ne sachent pas s'occuper de lui et qu'on le mette à l'écart."

Les enfants n'ont pas le même état d'esprit que les adultes

Et Céline Atlati sait de quoi elle parle. Elle est maman de trois enfants, dont deux vivent avec un handicap. Et voilà son état d'esprit : " les enfants n'ont pas le même état d'esprit que nous adultes . Ils sont ensemble, ils évoluent ensemble qu'ils soient différents ou pas. Notre travail c'est de pouvoir les éveiller au mieux que ce soit sur le plan psychomoteur, sensoriel, émotionnel . Nous ne sommes pas tous égaux socio culturellement. Ce qu'on aime ici c'est la mixité et le partage."

Pour l'instant la structure accueille une petite fille en situation de handicap occasionnellement. La nouvelle cour sera certainement un gage de confiance supplémentaire pour de futurs parents.