Une Maison de la transition à Châteauneuf-sur-Loire

Epicerie zéro déchet, café solidaire ou encore espace de co-working : bienvenue à la Maison de la transition de Châteauneuf-sur-Loire ! Elle devrait ouvrir ses portes début 2018.

C'est une initiative du collectif Châteauneuf-sur-Loire en Transition. Une Maison de la transition va bientôt voir le jour dans la commune. L'association a acheté un local de 200m² en centre-ville, place de la Halle Saint-Pierre et réaménage actuellement les lieux. Le but est d'essayer de changer les habitudes de consommation des habitants, et de développer la solidarité dans la commune.

"Les citoyens doivent se réapproprier les modes de vie" - Benoit Thévard, Châteauneuf-sur-Loire en Transition Copier

Une épicerie zéro déchet, bio et locale

L'idée plait déjà à quelques castelneuviens. Parmi les personnes intéressées par ce projet, Hélène, qui habite Germiny-des-Prés. Elle est venue découvrir les lieux lors de portes ouvertes. Elle est séduite par l'arrivée d'une épicerie zéro déchet, bio et locale. "Je fais mes courses dans les grandes surfaces", confie la jeune femme, qui regrette de devoir jeter de nombreux emballages, pas toujours nécessaires. "La quantité de déchets pour une famille de 4 personnes, c'est énorme".

La maison de la transition comportera un café solidaire. © Radio France - Etienne Escuer

La maison de la transition abritera également un café solidaire et un espace de travail en commun. Car l'idée est aussi de recréer du lien social. Pour Cécile Daimay, la trésorière de Châteauneuf-sur-Loire en transition, il est intéressant de mener ce projet dans la commune, "une ville à taille humaine, où il se passe plein de choses." Comment faire pour convaincre les castelneuviens de participer à ce projet ? "Il y a la manière intellectuelle, expliquer les enjeux, ce qui nous préoccupe pour l'avenir," explique Cécile Daimay. "Mais il faut aussi de la convivialité pour donner envie aux gens de venir."

Le principe du colibri

Un bureau de change pour une monnaie locale sera aussi installé, afin de favoriser l'économie de Châteauneuf-sur-Loire et ses environs. Yorick Verdu est membre du comité de pilotage du projet. Pour lui, "il y a deux solutions : soit on attend que les politiques prennent des mesures, soit on décide, en tant que citoyens, de prendre les choses en main et de faire quelque chose à notre niveau."

Le collectif espère également pouvoir salarier plusieurs personnes au sein de la structure. Pour soutenir ce projet de maison de la transition, vous pouvez faire un don. L'association a lancé une campagne de financement participatif sur le site helloasso.com.