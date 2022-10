Une Maison de protection des familles au chevet des femmes et enfants victimes de violences dans la Manche

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. En 2021, les gendarmes de la Manche sont intervenus 1.248 fois pour des affaires de violences intra-familiales, ce qui représente 12% du total des interventions. Des affaires souvent difficiles et chronophages, qui seront désormais traitées par la Maison de protection des familles, une nouvelle unité de gendarmerie inaugurée à Saint-Lô, ce vendredi 14 octobre.

ⓘ Publicité

Cinq gendarmes spécialisés dans les violences intra-familiales

Cette unité, dont chaque département se dote au fur et à mesure dans le sillage du Grenelle des violences conjugales fin 2019, est installée dans les locaux de la compagnie de Saint-Lô depuis cet été. Quatre gendarmes y sont pour l'instant affectés, un cinquième les rejoindra à partir de décembre.

"Ce sont des procédures qui prennent du temps. Nous, on ne gère que ça" - Adjudant Opportune

"Le parquet nous confie des dossiers qu'on traite de A à Z. A côté de ça, on apporte un appui aux unités de gendarmerie aussi bien dans le domaine de la flagrance, sur des faits qui viennent d'être commis, que sur des faits anciens. Dans ces deux derniers cas, on prend en charge la victime, et uniquement la victime", explique l'Adjudant Richard Opportune, qui a pris le commandement de l'unité.

Une aide précieuse pour toutes les brigades de gendarmerie du département. "Ce sont des procédures qui prennent du temps. Nous, on ne gère que ça, donc ça permet de les délester et de traiter les dossiers plus rapidement", précise l'Adjudant. "Ça permet aussi un point d'ancrage pour les associations qui nous ont désormais comme interlocuteurs uniques."

Deux enquêtrices formées aux auditions d'enfants victimes de violences sexuelles

Les cinq agents de l'unité sont par ailleurs tous sensibilisés aux violences intra-familiales, qui concernent à 75% des femmes. Deux d'entre eux sont également formés à l'audition "Mélanie", une technique qui permet d'auditionner moins difficilement les enfants victimes de violences sexuelles. Les auditions se font alors dans une salle spécialement aménagée, avec du mobilier d'enfants, des jouets et des livres, aucun ordinateur. Les enquêteurs et psychologues peuvent suivre ce qu'il se passe derrière une vitre sans tain.

La salle d'audition dite "Mélanie", conçue pour écouter les enfants victimes de violences sexuelles au sein de la Maison de protection des familles de la Manche. © Radio France - Chloé Martin

"Ça nous permet d'adapter nos questions aux capacités de l'enfant, notamment à verbaliser", décrit le Chef Karine Groult, formée à cette technique d'audition. "Le but, c'est de ne pas induire la parole de l'enfant, qu'on ne lui suggère pas de réponses." Dans ce travail, les enquêteurs œuvrent avec les psychologues de l'UMJ, l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Saint-Lô. Les auditions s'y font parfois, avec la présence du chien Ravel.

Déjà une quarantaine d'affaires suivies

Les auditions peuvent également se faire sur les lieux d'interventions. Les gendarmes de cette nouvelle unité sont équipés d'ordinateurs portables avec tous les outils nécessaires. Par ailleurs, la Maison de protection des familles assure le suivi des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement.

Toutes violences intra-familiales confondues, le département compte déjà 796 victimes depuis le début de l'année 2022, dont 615 femmes. Depuis son installation, la Maison de protection des familles a elle traité une quarantaine de dossiers.