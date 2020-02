Une maison de répit pour les aidants ouvre à Tain-l'Hermitage

Les aidants veillent au quotidien sur un proche malade, mais eux aussi ont besoin d'aide et d'écoute. Pour leur permettre de souffler, une maison de répit vient de voir le jour à Tain-l'Hermitage. Ouverte 3 à 4 jours par semaine et totalement gratuite, elle répond à un réel besoin du territoire.

Tain-l'Hermitage, France

"Ici, on peut déposer son paquet d'émotions et faire une pause", résume Laurence, animatrice de l'Escale Répit et infirmière. Dans cette maisonnette toute neuve, on trouve des canapés colorés, des jeux de société et beaucoup de sourires sur les visages. Dès le 12 février, les aidants pourront venir avec leur proche malade pour se détendre. Karaoké, cours de cuisine, musicothérapie, soutien psychologique... Les activités et services proposés sont destinés aux aidants comme aux aidés. "J'ai surtout besoin de conseils, d'informations pratiques", glisse Gilbert à l'infirmière. Son épouse Edith est atteinte d’Alzheimer depuis peu et ce Tournonais découvre le rôle d'aidant.

Répondre à un besoin

La communauté d'agglomération Arche Agglo (Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien) a travaillé pendant cinq ans en partenariat avec des associations - France Alzheimer, La Teppe, Répit Bulle d'Air - pour que ce lieu voie le jour. "Un espace dédié aux aidants manquait réellement sur notre territoire, précise Véronique Sybelin, chargée des seniors à Arche Agglo. On compte 16 000 seniors de plus de 60 ans dans l'agglomération, et parmi eux, beaucoup sont des aidants. Pourtant, nous n'avions pas de structure pour les accueillir."

Rompre l'isolement

Le "droit au répit" pour les proches aidants de personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance est inscrit dans la loi depuis 2015 mais peu s'accordent une pause. "Les aidants sont souvent épuisés parce qu'ils veillent sur leur proche du lundi au dimanche, 24h/24", précise Véronique Sybelin. Un "job" à temps plein souvent couplé d'un isolement. Robert s'est occupé de son épouse pendant 5 ans, "Je se sentais souvent démuni face à la maladie... Je gardais mon chagrin pour moi", avoue-t-il. Aujourd'hui, il veut convaincre les aidants à sortir de chez eux pour "retrouver le sourire".

L'Escale Répit est un lieu gratuit. Il sera ouvert les lundi, mercredi, vendredi et certains samedi dès le 12 février 2020. Informations et inscriptions au 06 60 87 74 11. Adresse : 55 allée du Parc à Tain-l'Hermitage.