Une maison de retraite de l'Yonne lutte depuis 10 ans contre la dénutrition des personnes âgées

La dénutrition est une maladie qui tue silencieusement. Elle touche en particulier les personnes hospitalisées et les personnes âgées. Elle concerne notamment une personne âgée en perte d'autonomie sur quatre. À Ligny-le-Châtel, la maison de retraite Gaston Houssier (de la mutualité française bourguignonne) mène depuis près de dix ans une lutte contre la dénutrition. Et c'est un gros travail.

Les résidents sont surveillés de près

Dès qu'un nouveau résident arrive, le constat est presque toujours le même : il souffre de dénutrition. C'est ce que constate Senka Camusat, infirmière, référente nutrition dans l'établissement : " Il y a beaucoup de raisons, les problèmes sociaux, financiers, d'isolement, des gens qui vivent seuls dans leur maison." Les résidents sont surveillés de près.

Redonner l'envie de manger

Pour redonner l'envie de manger : la cuisine est faite sur place, les menus sont variés avec des produits frais de saison. Les tables sont décorées et les plats bien présentés. Et une fois par semaine, ce sont les résidents eux-mêmes qui préparent le goûter.

Ce jeudi, c'est tarte aux pommes sous le regard bienveillant de Marie Line Carbasa, l'animatrice : " Et hop on fait de belles tranches pour notre tarte aux pommes. Madame Germain je vous laisse faire, vous aimez les gâteaux ?" "Oui on adore" reprennent en chœur les résidentes tout en chantant.

Atelier tarte aux pommes © Radio France - Delphine Martin

Un gros pari - Sandrine Hosotte, directrice de l'établissement

Animateurs, aides soignantes, cuisiniers, ce travail pour redonner l'appétit est vraiment un accompagnement. Sandrine Hosotte est la directrice de l'établissement : "Manger seul quelque fois dans une chambre, il n' y a rien qui fait que l'on ait de l'appétit. Si on fait en sorte que ce soit un moment de plaisir et de convivialité on a déjà gagné _un gros pari_."

Des personnes très fragiles

"Ce sont des personnes très fragiles" souligne la directrice. "Pourquoi elles ne mangent pas ? On est parfois des mois sur la question, il y a plein de raisons. Parfois on bouge l'environnement, certains ont besoin de l'aide avec peu de monde et d'autres fois il faut des grandes tablées et que ce soit festif. C'est un travail très valorisant pour toute l'équipe et on en voit rapidement les effets. Il faut que manger soit un plaisir."

Sandrine Hosotte, directrice de l'établissement explique que chaque résident bénéficie d'un accompagnement personnalisé. © Radio France - Delphine Martin

La résidence Gaston Houssier accueille 91 résidents et emploie 51 salariés. Une place dans cet établissement coûte environ 2.000 euros par mois.

Pour en savoir plus sur la dénutrition, vous pouvez consulter le site internet luttecontreladenutrition.fr