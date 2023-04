Une maison des parents près du CHU de Montpellier doit ouvrir en juillet 2024

Une maison des parents est en construction près du CHU de Montpellier. Du moins, la première pierre a été posée ce mardi 18 avril. Ce bâtiment ouvrira en juillet 2024. Il permettra d'héberger les parents des enfants hospitalisés pendant toute la durée de leur séjour. Il y aura dix chambres avec deux à quatre places. Les familles pourront aussi accéder à des espaces de vie communs pour se retrouver et échanger.

Il sera aussi possible de télétravailler dans un espace dédié à cet effet, tout en restant au plus près de leur enfant hospitalisé.

Le bâtiment sera dans l'ancien logement de fonction du directeur adjoint de l'hôpital sur le site de Bellevue, à 5 minutes en voiture et 20 minutes à pied des hôpitaux Arnaud de Villeneuve, Lapeyronie, Gui de Chauliac et St Eloi. Le projet est porté par le Fonds Guilhem depuis 5 ans , un fonds de mécènes privés, entreprises et particulier. Il représente un coût total d'un million d'euros. Il reste 376 mille euros de dons à récolter pour atteindre cette somme.

Cette maison des parents a vocation à accueillir les parents d'enfants hospitalisés qui vivent loin de Montpellier. Après le coup de gueule en 2018 d'un couple de parents ardéchois. Leur petite fille de quelques mois était hospitalisée à Montpellier. Ils avaient été obligé de louer un appartement meublé près de l'hôpital et avaient ensuite lancé une pétition pour demander la création de cette maison des parents.