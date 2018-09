La Maison des Possibles va accueillir, dès le 1er octobre prochain, trente enfants et adultes autistes. Elle propose différents ateliers pour favoriser l'autonomie et la sociabilisation. Une structure associatives uniques en France.

C'est un endroit unique en France qui s'apprête à ouvrir ses portes à Lunel (Hérault) : La Maison des Possibles. Un lieu d'accueil et d'apprentissage à la vie autonome pour enfants et adultes en situation de handicap ou non, autistes (Asperger, non-verbaux et "classique"), atteints de phobie scolaire, de troubles "dys" (dyslexie, dyspraxie, dysphasie) ou de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité.

La maison des Possibles accueillera 30 enfants et adultes à partir du 1er octobre prochain.

Pas de cours mais des ateliers

Ce n'est pas une école, aucun cours n'est dispensé, mais il y a différents ateliers. L'enjeu : trouver des solutions pour les familles qui actuellement ne bénéficient pas d'accompagnement comme le précise Rachèle Couillet présidente de l'association. "Nous avons des ateliers de gestion d'émotion, du stress pour les plus jeunes. Des ateliers liés au bien être comme du shia tsu." Des sorties, des activités sportives sont organisées avec d'autres associations pour favoriser l'inclusion.

Certains ateliers sont spécifiquement tournés vers la scolarisation des enfants atteints d'autisme. Josef Schovanec est philosophe, écrivain et lui-même autiste. Parrain de l'association, il estime que la connaissance de l'autisme auprès des professeurs et élèves est capitale, pour le bien être à l'école des enfants atteint par ce handicap. "La mise à l'écart est une réalité. Il y a des progrès dans les toutes petites classes mais plus on avance dans les années, plus les autistes disparaissent."

Malheureusement, on sait où finissent nombre de ces jeunes : dans des lieux coupés du monde sous triple camisole chimique." - Josef Schovanec

Vous pouvez participer au financement de l'association qui a lancé une collecte sur internet via le site KissKissBankBank.