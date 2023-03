Une Maison des vins à Gien : le projet se précise

Petite réception ce mardi matin au centre administratif de Gien. Le maire et conseiller départemental de Gien, Francis Cammal, recevait le Président du département, Marc Gaudet, pour la remise d'un joli et gros chèque. Une aide de 3 millions d'euros pour financer une partie de la future Maison des vins de Gien. " C'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années" précise Francis Cammal. Pour le maire de Gien. Cette Maison des Vins pourra contribuer à redynamiser le tourisme sur l'est du département. " Avec le château de Gien, la faïencerie, le pont-canal de Briare et même le château de Sully-sur-Loire, il faut faire en sorte d'attirer les touristes sur cette zone et de les garder plusieurs jours."

ⓘ Publicité

Marc Gaudet et Francis Cammal pour la présentation du projet à Gien © Radio France - Patricia Pourrez

Cette Maison des Vins doit ouvrir en 2026, en plein centre ville

Le projet, estimé au total à 9,3 millions, devrait voir le jour en 2026, à côté de l'office de Tourisme, au niveau du Centre Anne de Beaujeu. Les grandes lignes sont déjà bien tracées. "Ce sera un vrai lieu de visite" explique Christian Chenu, le président de l'Office de Tourisme de Gien. " On rentrera dans une sorte de caveau sur 450 mètres carrées avec un espace de dégustation à la fin". Le projet s'inspire clairement de la Maison des Vins de Cheverny, dans le Loir-et- Cher. " On présentera nos cépages, notre terroir et ce que produisent aujourd'hui la quarantaine de viticulteurs des Coteaux du Giennois". L'appellation AOC Côteaux du Giennois s'étend sur 200 hectares, soit 14 communes de l'est du Loiret et de la Nièvre.

Le rez de chausée du centre Anne de Beaujeu à GIen - Googles Maps

" Ce sont des vins que l'on redécouvre aujourd'hui et qui plaisent beaucoup"

Ce projet arrive à point nommé pour les Coteaux du Giennois. " Ce sont des vins qui plaisent beaucoup en ce moment. Ils sont accessibles, familiaux et moins "VIP" que les Sancerre et les Pouilly" explique Océane Joly, chargée de mission au BIVC, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre. " En tous cas, une Maison des Coteaux, c'est une très bonne idée. Ca permettra de faire découvrir les caves, les producteurs, d'organiser des balades thématiques. C'est un clef d'entrée pour le tourisme en général".