Le ministre de la culture veut une maison du dessin de presse : le salon de St-Just-le-Martel prêt à rebondir

C'est à l'occasion du cinquième anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, mardi, que le ministre de la culture a annoncé qu'il voulait une maison du dessin de presse. Mais à St-Just-le-Martel où un tel lieu existe déjà on s'interroge sur ce projet et on compte rappeler son existence à l'Etat.

Haute-Vienne, France

La volonté du ministre de la culture de créer une "maison du dessin de presse et satirique" a créé la surprise chez les organisateurs du salon international du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel. "ça prouve qu'au niveau national on ne sait pas ce qu'il se passe en Province" commente Philippe Henry co-président du salon de St-Just-le-Martel. "On a des collections entières et ce sont des dessinateurs du monde entier que l'on reçoit donc je suis surpris par cette annonce" ajoute t-il.

Les organisateurs du salon veulent se positionner en haut lieu

Les organisateurs du salon de Saint-Just-le-Martel rappellent au passage qu'ils travaillent avec des dessinateurs du monde entier depuis 38 ans, qu'un centre permanent dédié au dessin de presse et à la caricature a été inauguré en 2011 dans la petite commune de Haute-Vienne. C'est d'ailleurs là que se trouve le bureau de Georges Wolinski donné par la veuve du dessinateur. "Si l'état a de l'argent, autant renforcer une structure qui existe déjà, on connait tous les dessinateurs et on va sans doute contacter le chef de projet nommé par le ministre de la culture" assure Guy Hennequin, autre co-président du salon de Saint-Just-le-Martel.

La région prête à soutenir la maison du dessin de presse à St-Just

Pour sa part Alain Rousset en déplacement à Limoges a estimé que ce projet de créer une maison du dessin de presse était une bonne idée mais le président de la Région Nouvelle-Aquitaine se dit prêt à soutenir la candidature de Saint-Just-le-Martel auprès du ministère de la culture. "Saint-Just-le-Martel offre un écrin d'accueil exceptionnel...avec une adhésion mondiale" a souligné Alain Rousset.

Alain Rousset qui était aussi ce mercredi à Limoges pour inaugurer sur le site de l’hôtel de Région une salle Gérard Vandenbroucke, le fondateur du salon du dessin de presse et d'humour de Saint- Just-le-Martel décédé il y a prés d'un an.