Une maison partagée pour personnes âgées en perte d'autonomie cognitive va ouvrir à Soumans

Ce n'est pas un Ehpad, ni une maison de retraite, mais une maison partagée. Elle va ouvrir ses porters le 1er décembre prochain à Soumans (Creuse), à la limite avec l'Allier. Dans cette bâtisse, seront accueillis jusqu'à 10 personnes âgées en perte d'autonomie cognitive. Une sorte de grande colocation où les résidents vivent dans des chambres aménagées privatisées et où ils sont aidés par des assistants de vie, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Si le concept existe depuis 2016 un peu partout en France , il débarque en Creuse.

"Les colocataires sont chez eux, ils vivent ensemble, ils ont une équipe qui se relaie et ils décident de leur mode de vie. Les seniors veulent rester là ou ils ont vécu, là ou ils ont grandi et là où ils vieillissent. Et en fait, pas besoin pour ça de créer des grandes structures tous les 80 kilomètres. Le but était d'identifier des villages où on peut mettre une maison, où dix colocataires sont bien sûr issus du cru et ont une histoire proche de la maison. Et ça ressemble à une maison tout simplement, le but, ce n'est pas que quand on passe au bord de la route, on se dise 'Ah ben tiens, c'est le nouvel Ehpad flambant neuf où les fenêtres sont toujours fermées'", explique Florent Ury directeur qualité de "Cette Famille".

Une trentaine de candidatures pour être assistant de vie

Pour l'instant, les 10 places ne sont pas pourvues, mais selon Florent Ury, c'est normal : "Les choses se font progressivement si on prend l'exemple d'une colocation. Les débuts, on tâtonne, on essaye de comprendre qui fonctionne comment. Eh bien, c'est exactement ça. La maison se remplit qui fait que ça crée une harmonie." Pas d'inquiétude non plus sur les postes d'assistants de vie. Il y a besoin de six personnes pour s'occuper des colocataires. L'entreprise a déjà reçu plus d'une trentaine de candidatures.

La Creuse, c'était la suite logique pour "Cette Famille", parce qu'il y a des besoins pour ce type de structures dans le département, et l'immobilier y est abordable. "Le nombre d'habitants de la commune n'est pas un point bloquant. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on s'est dit qu'on pourrait aller partout. Avec une préférence bien sûr pour le milieu rural, parce qu'on rapproche la solution de la demande", précise Florent Ury.

Une place en maison partagée coûte 3.100 euros par mois. C'est donc plus cher qu'en Ehpad, où la moyenne pour vivre dans ce type d'établissement en Creuse se situe autour des 2.500 euros mensuels. Mais selon "Cette Famille", avec les aides dont peuvent bénéficier les colocataires crédit d'impôt et l'allocation personnalisée d'autonomie par exemple, un mois en maison partagée revient à environ 2.400 euros.