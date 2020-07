Une maison pour accueillir les femmes victimes de violences en projet dans la Marne

Elles existent déjà à Saint-Denis, à Bordeaux, à Sarcelles... Les Maisons des femmes naissent un peu partout sur le territoire. Dans la Marne, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui suit et accompagne 383 femmes, s'empare de ce dossier. Pour l'instant en construction, l'idée est de permettre aux femmes victimes de violence de poser leurs valises dans un endroit sécurisé et pratique pour les démarches administratives et judiciaires.

"C'est l'un des avantages de cette maison des femmes, souligne Karine Bonne la directrice du CIDFF. Il pourrait y avoir au même endroit les partenaires santé et emploi, le CCAS, des permanences d'avocats. Ce serait plus efficace et les victimes gagneraient du temps."

L'autre avantage de cette maison, ce sont les logements équipés pour ces femmes victimes de violences. Des chambres ou des appartements temporaires, le temps de rebondir : "Ça leur permet de se retrouver entre elles, avec les enfants et de partager ensemble sur leurs difficultés, leur mal-être... cette structure permettrait de les aider à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'autonomie et le retour à la vie normale."

Un endroit que l'on peut s'approprier

Pour Marion, elle-même victime de son conjoint violent, cette Maison des femmes est une très bonne idée. Pendant quelques semaines, elle a connu les hébergements d'urgence, type hôtel : "Le gros problème, c'est que ces endroits ne sont pas mixtes, que ce soit au niveau du sexe ou au niveau du passif des personnes. Il y a des gens qui sortent de prison, d'autres ont des addictions. Une maison des femmes, c'est autre chose. Avoir un appartement sur le long terme, un endroit que l'on peut s'approprier c'est la bonne solution."

Ce projet de Maison des femmes devrait naître à Châlons-en-Champagne ou dans les alentours. Un point central dans le département.