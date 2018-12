Une maison pour inciter des internes en médecine à venir s'installer à Romans

La mairie de Romans et le département de la Drôme expérimentent une "Maison des Internes" où cinq étudiants peuvent emménager à bas coûts pendant six mois, le temps de leur stage. L'objectif est d'inciter ces futurs médecins à s'installer à Romans après leur stage.

Romans-sur-Isère, France

Une Maison des Internes a été créée par la mairie de Romans et le département de la Drôme. Cinq internes en médecine générale ont déjà posé leurs bagages pour six mois dans cette maison de 130 m². Ces futurs médecins peuvent payer 150 euros le mois ou 15 euros la nuitée.

Deux internes en médecine générale ont ouvert les portes de leur nouvelle maison qu'elles paient à la nuitée, soit 15 euros la soirée. © Radio France

"_Ça permet d'éviter de faire des allers-retours entre Romans et Lyon tous les jours, raconte Charlotte, 26 ans, nouvelle locataire qui réside à Lyon. On pensait prendre une grande maison ou un Airbnb mais c'est trop cher. Alors qu'ici, le loyer est adapté à nos salaires et au fait qu'on doive payer deux loyers." _

Effectivement, Charlotte et Marion résident déjà toutes les deux à Lyon et paient un loyer supérieur à 500 euros en ayant un salaire avoisinant 1500 euros.

Inciter les futurs médecins à s'installer à Romans

Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans, a pris le parti de faciliter leur arrivée à Romans et leur quotidien, "pour qu'ils puissent se consacrer à leur stage dans les meilleures conditions et leur montrer le côté accueillant de la ville et les inciter à choisir Romans pour leur installation."

L'arrivée de nouveaux médecins dans le département est primordiale, "_la grande majorité des médecins a plus de 55 ans et la population drômoise augmente_, rapporte Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. Globalement, il y a vraiment un manque de médecins donc accueillir des jeunes, ça nous donne une lisibilité intéressante pour l'avenir".

On est plus attirées par les grandes villes

Pour le moment, Marion et Charlotte ne savent pas encore si elles se laisseront tenter par l'aventure romanaise, "on est plus attirées par les grandes villes pour l'instant, précise Marion. Mais je comprends leur logique, c'est déjà qu'on crée des liens avec des médecins sur place, ensuite on devient leur remplaçant et qu'ensuite on s'installe dans un endroit qui nous plaise".

Des futurs stagiaires sont déjà intéressés pour emménager dans cette maison en mai une fois que les cinq internes auront terminé leur formation à Romans.