Une maison pour les familles des personnes hospitalisées à la Rochelle

A la Rochelle, une maison des familles accueille toute l'année les proches de personnes hospitalisées. Elle le permet de se loger pour 16 euros la nuit autant de temps qu'elles le souhaitent.

La maison des Familles de la Rochelle existe depuis mai 2015. C'est une association et une maison charentaise typique rénovée et située rue Saint-Louis, juste à côté de l'hôpital de la Rochelle. A l'intérieur de cette maison, quatre studios entièrement équipés, mis à disposition toute l'année pour les familles des personnes hospitalisées.

Ces studios leur permettent de se loger à la Rochelle en toute saison et à côté de leur proche hospitalisé. C'est le cas par exemple de Sylvianne. Cette retraité de la région parisienne a pu venir voir plusieurs jours sa mère hospitalisée grâce à cette maison. Elle loge dans un studio pour 16 euros la nuit. "C'est remarquable vraiment, raconte Sylvianne, on est très bien accueilli et puis à ce prix là c'est formidable". Jusque là, Sylvianne faisait l'aller-retour en train ou sur deux jours pour ne pas exploser son budget en frais d'hôtel.

Il n'y a pas de durée déterminée, les familles peuvent rester autant de temps qu'elles le souhaitent © Radio France - Charlotte Jousserand

18 bénévoles pour s'occuper de la maison des Familles

Comme toutes les familles, Sylvianne a été accueillie par l'un des 18 bénévoles de l'association la Maison des familles. Ils se relaient tous les jours sauf les week-end et les jours fériés pour accueillir les familles dans les studios. Cette maison est une solution et une aide pour ces familles explique la présidente de l'association Anne Jubien. "J'ai longtemps travaillé aux urgences et pendant toutes ces années j'ai vu des familles désemparées après un accident ou le diagnostic d'une maladie d'un proche", raconte Anne Jubien, "soit des gens avec des petites retraites, soit des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un hôtel, soit des gens, l'été, qui n'avaient plus de location et qui ne voulaient pas laisser leur proche seul à l'hôpital ou encore des gens qui habitent loin dans le département et pour qui, faire la route tous les jours est compliqué".

Accueillir et écouter les familles

En plus de l'accueil, les bénévoles de l'association sont là aussi pour répondre aux questions des familles et pour écouter. "Nous sommes nombreux à avoir travaillé à l'hôpital, relate Anne Jubien, "nous faisons le lien avec l'hôpital et on peut répondre aux questions des familles, et puis nous sommes là pour écouter. On a installé des canapés dans le bureau de l'association pour que les gens qui le souhaitent puissent venir discuter et parler avec nous".

Avec un prix de nuitée à 16 euros, la maison des Familles paye ses frais de fonctionnement, "c'est-à-dire l'eau, l'électricité et la femme de ménage qui vient une fois par semaine"., détaille Anne Jubien. "Nous n'avons trop de dépenses explique Anne Jubien, car nous sommes tous des bénévoles, en plus nous recevons des dons de différents organismes pour faire fonctionner la maison. Depuis son ouverture, elle un taux d'occupation moyen de 50%.