Une maison pour les parents d'enfants hospitalisés va ouvrir ses portes à Reims en 2020

Reims, France

La première pierre de la future maison des parents a été posée ce mercredi au CHU de Reims (Marne). Situé à 250 mètres de l'hôpital pour enfants, il permettra aux parents, dont les enfants sont hospitalisés, de se loger à moindre coût moyennant 20 euros par jour. Un bâtiment de 400m² comprenant douze chambres et tout l'équipement nécessaire répartis sur deux étages, doit voir le jour en lieu et place d'un ancien laboratoire désaffecté.

"Une colocation géante"

Les parents mais aussi les enfants, qu'importe leur pathologie, seront reçus dans cette maison aux allures de "colocation géante", confirme le président de l'association Roseau, Michel Rousseaux "à l'étage il y aura des chambres pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes. Au rez-de-chaussée, ce sera un espace convivial avec une cuisine commune, un espace de jeux pour enfants, une télévision (...) Parents et enfants auront tout le confort nécessaire pour mieux vivre ces difficiles moments d'hospitalisation", ajoute-t-il.

Bénéfique aux parents et aux enfants

La demande, des parents, d'avoir un lieu d'hébergement près de leur(s) enfant(s) hospitalisé(s) "est forte depuis des années", assure Dominique De Wilde, directrice du CHU de Reims. Cette maison sera donc bénéfique aux parents qui n'auront plus à faire des allers-retours quotidiens entre l'hôpital et leur domicile, souvent éloigné. Cette proximité sera aussi positive pour les enfants, eux-mêmes. "On s'en est aperçu notamment en néo-natale car cela diminuait le temps de séjour. Des études scientifiques ont prouvé que la présence des parents, à proximité de l'enfant, diminuait le taux de mortalité", explique le professeur Nathalie Bednarek, responsable du pôle Femmes-Parents-Enfants au CHU de Reims.

Le projet, pensé dès l'an 2000 par l'association Roseau qui soutient les parents d'enfants soignés pour une leucémie ou un cancer, coûte plus de 2 millions d'euros. Il a mis près de vingt ans à se concrétiser car il a fallu trouver un terrain et des mécènes. Les premiers coups de pelleteuses ont démarré à la fin du mois d’août et l'ouverture de la maison des parents est prévue pour l'automne 2020.